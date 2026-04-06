Comentarista é sincero após queda de Dorival Jr no Corinthians: 'Me surpreende'

O Corinthians demitiu o treinador Dorival Jr na noite do último domingo (6). A decisão aconteceu após a derrota para o Internacional, pela 10ª rodada do Brasileirão. Agora, a diretoria do Timão mira a contratação de Fernando Diniz. A movimentação surpreendeu o jornalista Carlos Eduardo Lino.

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➡️ Neto se desespera com possível chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Medo'

Durante o programa "Seleção SporTV", desta segunda-feira (6), o comunicador destacou algumas incoerências da possível contratação do novo treinador. Para ele, Diniz chegará no cargo com rejeição alta dos torcedores.

— Me surpreende que o Fernando Diniz vá para o Corinthians. Porque, no Corinthians, quem demite e quem contrata é o torcedor. Dorival Júnior foi demitido ontem pela arquibancada, a diretoria segurou o que pôde, chegou um momento em que o torcedor disse: 'Deu, nem a gente aguenta mais, está na hora'. E aí vaiou. O torcedor do Corinthians apoia o tempo inteiro, e quando ele chega naquele nível de impaciência, ninguém segura o treinador — disse o jornalista, antes de completar.

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— E o Diniz já chega com uma rejeição razoavelmente alta, eu duvidava que ele fosse contratado pelo Corinthians. Ele já chega com uma rejeição muito alta. Vamos ver como a diretoria do Corinthians vai lidar com isso — concluiu.

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Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

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Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

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