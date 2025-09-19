Torcedores do Flamengo invadem perfil errado para criticar árbitro colombiano; veja

Em meio às polêmicas envolvendo a arbitragem de Flamengo x Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, os torcedores rubro-negros invadiram as redes sociais de um homônimo do árbitro da partida, Andrés Rojas.

➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão de Plata, do Flamengo: ‘Muito aberto’

Inconformados com as decisões do árbitro colombiano, principalmente com a expulsão de Gonzalo Plata, os torcedores buscaram uma maneira de intimidar Andrés Rojas. No entanto, as reclamações foram direcionadas para a página de outra pessoa.

Alguns internautas cobraram o suposto árbitro pela atuação na partida entre Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Um dos seguidores chegou a declarar que o colombiano roubou o rubro-negro na cara dura. Outros torcedores entraram na brincadeira quando viramos comentários na publicação do homônimo. Confira abaixo.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final, o Flamengo pode se classificar com um empate na Argentina. A partida decisiva acontece na próxima quinta-feira (25), também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Rubro-negros na bronca com a arbitragem

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De olho na sequência da temporada, o Flamengo tem o clássico com o Vasco pelo Brasileirão, no Maracanã, às 17h30 (de Brasíla), no próximo domingo (21). O time de Filipe Luís é o líder isolado da competição. Já o Estudiantes encara o Defensa Y Justicia, pelo Campeonato Argentino, na segunda-feira.