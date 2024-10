Torcedores do Flamengo ironizam Thiago Maia após pênalti: ‘Ídolo’

Thiago Maia, jogador do Internacional, durante partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 20:11 • Porto Alegre (RS)

Na partida entre Internacional e Flamengo, desta quarta-feira (30), em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Brasileirão, torcedores rubro-negros não perdoaram o meio-campista Thiago Maia. O ex-jogador do clube carioca cometeu um pênalti no final do primeiro tempo no Estádio Beira-Rio e, nas redes sociais, a torcida o agradeceu.

Na tentativa de cortar um cruzamento de bicicleta, Thiago Maia acertou a bola com o braço e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda rapidamente marcou a infração. Esse é o terceiro pênalti em quatro jogos do meio-campista pelo Colorado.

Confira abaixo as reações da web com o pênalti de Thiago Maia contra o Flamengo:

