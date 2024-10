Romário é relator na CPI das Apostas, que acontece no Senado (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Romário foi intimado para depor em um processo aberto pela Loterj, nesta quarta-feira (30), que investiga supostas irregularidades envolvendo sites de apostas esportivas. Ele responderá por ser o atual presidente do América-RJ.

Participação de Romário

A presença do atual senador (PL-RJ) foi solicitada devido ao patrocínio da casa de aposta Superbet, atual patrocinadora master do clube carioca. O site em questão foi um dos 115 que tiveram bloqueio solicitado pela Loterj, em julho, por irregularidades.

Além de Romário, outros representantes de clubes também foram acionados. O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, também foi selecionado para depor. O recém-campeão da Série C do Brasileiro é patrocinado pela casa de aposta Betspeed.

Entenda o caso

O processo iniciado pela Loterj investiga irregularidades de 115 sites de casas de apostas. Segundo a lista do órgão, apenas os clubes e a empresa "Betpass" possuem CNPJ no Brasil. As demais "bets" não teriam sede no país, não tendo representatividade fiscal.

Assim, a Loterj instaurou um processo administrativo sancionatório contra as empresas. Todos as casas de apostas citadas nos documento possuem o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de defesa prévia.

Documneto do processo movido pela Loterj (Foto: Reprodução)

