Sócio-torcedor do Flamengo: todas as informações da Nação

O programa de sócio-torcedor do Flamengo oferece vantagens exclusivas e descontos para a torcida. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 09:07 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Flamengo, basta acessar o site oficial do programa Nação e fazer o cadastro. O torcedor escolhe o plano que deseja aderir e segue com o preenchimento dos dados pessoais e a escolha do método de pagamento. Após a confirmação, o novo sócio-torcedor já pode aproveitar todos os benefícios e vantagens exclusivas do programa, incluindo a prioridade na compra de ingressos e acesso a experiências exclusivas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O valor dos planos do Flamengo

O programa Nação do Flamengo oferece quatro categorias de planos, cada um com preços e benefícios específicos. Confira os valores e características de cada plano:

Nação Diamante: R$ 325,40 por mês, com prioridade 1 na compra de ingressos, 50% de desconto no valor da meia-entrada, até três convidados (custo de R$ 37,70 por convidado) e personalização grátis da camisa oficial. Oferece ainda cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, pacote FlaChip com 10GB de internet, 50% da mensalidade como cashback no Zé Delivery, 50% de desconto no Assist Card, 1.250 km de vantagens mensais, acesso prioritário ao Espaço Fla+ com chopp liberado e experiências exclusivas.

R$ 325,40 por mês, com prioridade 1 na compra de ingressos, 50% de desconto no valor da meia-entrada, até três convidados (custo de R$ 37,70 por convidado) e personalização grátis da camisa oficial. Oferece ainda cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, pacote FlaChip com 10GB de internet, 50% da mensalidade como cashback no Zé Delivery, 50% de desconto no Assist Card, 1.250 km de vantagens mensais, acesso prioritário ao Espaço Fla+ com chopp liberado e experiências exclusivas. Nação Platina: R$ 211,80 mensais, com prioridade 2 na compra de ingressos, 30% de desconto no valor da meia-entrada e até dois convidados (R$ 37,70 por convidado). Este plano também inclui a personalização grátis da camisa oficial, cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, FlaChip com 10GB, 50% de cashback no Zé Delivery, desconto de 50% no Assist Card, 1.250 km de vantagens mensais, acesso ao Espaço Fla+ e experiências exclusivas.

R$ 211,80 mensais, com prioridade 2 na compra de ingressos, 30% de desconto no valor da meia-entrada e até dois convidados (R$ 37,70 por convidado). Este plano também inclui a personalização grátis da camisa oficial, cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, FlaChip com 10GB, 50% de cashback no Zé Delivery, desconto de 50% no Assist Card, 1.250 km de vantagens mensais, acesso ao Espaço Fla+ e experiências exclusivas. Nação Ouro: R$ 128,40 mensais, com prioridade 3 na compra de ingressos, 30% de desconto na meia-entrada e até um convidado por R$ 37,70. Inclui personalização da camisa, cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, FlaChip com 10GB, 50% de cashback no Zé Delivery, 50% no Assist Card, 1.250 km de vantagens, e acesso ao Espaço Fla+.

R$ 128,40 mensais, com prioridade 3 na compra de ingressos, 30% de desconto na meia-entrada e até um convidado por R$ 37,70. Inclui personalização da camisa, cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, FlaChip com 10GB, 50% de cashback no Zé Delivery, 50% no Assist Card, 1.250 km de vantagens, e acesso ao Espaço Fla+. Nação Prata: R$ 61,00 mensais, com prioridade 4 na compra de ingressos e 20% de desconto na meia-entrada. Oferece ainda personalização da camisa, cashback nas Lojas do Flamengo, assinatura FlaTV+, FlaChip com 10GB, 50% de cashback no Zé Delivery, 50% de desconto no Assist Card, 1.250 km de vantagens e acesso ao Espaço Fla+.

Quais são os benefícios de fazer parte da Nação?

O sócio-torcedor do Flamengo tem acesso a uma série de benefícios e experiências exclusivas, que variam de acordo com o plano escolhido. Entre as principais vantagens estão os descontos nos ingressos para jogos, que podem chegar a até 50%, prioridade na compra e a possibilidade de convidar amigos. Os planos oferecem ainda cashback nas Lojas do Flamengo, personalização grátis da camisa oficial, assinatura da FlaTV+, pacote de internet com 10GB através do FlaChip, cashback de 50% no Zé Delivery, e 50% de desconto no Assist Card. Além disso, os sócios-torcedores ganham acesso ao Espaço Fla+, com chopp liberado e experiências exclusivas promovidas pelo clube.

Quantos sócios-torcedores o Flamengo tem?

Atualmente, o programa de sócio-torcedor Nação do Flamengo conta com aproximadamente 80 mil associados. A grande adesão ao programa demonstra o apoio massivo da torcida rubro-negra ao clube, além de proporcionar uma importante fonte de receita para o Flamengo, auxiliando no desenvolvimento e na sustentabilidade das atividades esportivas e estruturais do time.