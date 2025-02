Comentarista da Globo, ex-jogador recusa proposta da CazéTV; saiba mais

Paulo Nunes, ex-jogador com passagens notáveis por Palmeiras, Flamengo e Grêmio, optou por continuar na Globo, recusando uma oferta da CazéTV. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", esta é a segunda proposta recusada pelo comentarista neste início de 2025 para deixar a emissora carioca.

A CazéTV havia abordado Paulo Nunes em janeiro, com o objetivo de tê-lo em suas transmissões do Campeonato Brasileiro. No entanto, a Globo assegurou a permanência do comentarista, oferecendo-lhe alguns projetos. Antes dessa oferta, o ex-jogador já havia declinado uma proposta da Band para se juntar ao programa "Jogo Aberto", comandado por Renata Fan.

A escolha de Paulo Nunes de ficar na Globo ocorre em um momento de reforço do quadro de comentaristas da emissora, especialmente após a saída do ex-atacante Dodô para a Record. Recentemente, a Globo contratou o ex-goleiro e ídolo do Palmeiras Fernando Prass, que atuava como comentarista da ESPN.

Além de sua função como comentarista, Paulo Nunes seguirá apresentando o programa "Segue o Jogo", o pós-jogo da Globo nas noites de quarta-feira, ao lado do apresentador Lucas Gutierrez. O programa retorna no fim de março, com o início do Campeonato Brasileiro.

Band segue em busca de "novo Denílson"

Além de Paulo Nunes, a Band também não teve sucesso ao tentar contratar outro ex-jogador para substituir Denílson no "Jogo Aberto". A pedido de Renata Fan, a emissora fez uma proposta para Vampeta deixar a Jovem Pan, mas o ídolo do Corinthians recusou. O ex-atacante Kléber Gladiador foi outro a declinar a oferta.

