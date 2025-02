Ex-Globo, Galvão Bueno revela data de estreia na Band: ‘De volta para casa’

Protagonista da Globo nas últimas décadas, o narrador Galvão Bueno acertou retorno à Band, onde atuou no fim dos anos 1970. Em vídeo nas redes sociais, o locutor revelou que irá repetir um formato de sucesso do Sportv e anunciou que estreia na nova casa no dia 31 de março.

- Estou voltando para casa. Em 1977, fui para a Bandeirantes e lá me convidaram para ser narrador. Minha primeira Copa do Mundo foi na Band, minha primeira temporada na Fórmula 1 foi na Band. O "Bem, Amigos" o nome é da Globo, então vira o "Galvão e Amigos" - começou o narrador.

- Vão estar meus velhos parceiros, de pentacampeonato, de Fórmula 1… Estaremos todos juntos na Band segunda-feira às 22h30. O que era na TV fechada, agora vem para a TV aberta. Ainda tem algumas coisas de Fórmula 1. Estou de volta para casa a partir do 31 de março - completou.

Galvão, no entanto, não vai narrar a Fórmula 1. O jornalista será utilizado nas transmissões de outra forma, com o narrador Sérgio Maurício seguindo no comando das corridas. O veterano vai participar dos eventos maiores da categoria, como um tipo de mestre de cerimônias e comentarista.

Galvão Bueno também na Prime Video

Além do trabalho na Band, Galvão também vai narrar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na Amazon Prime Video. A empresa comprou os direitos do Brasileirão nos jogos dos clubes da Liga Forte União. A LFU também será transmitida pela Record na TV aberta.

