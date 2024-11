Comentarista criticado por jogador do Atlético-MG é escalado para final da Libertadores

A Rede Globo anunciou nesta quarta-feira (27) que o ex-jogador Roger Flores irá participar da transmissão da final da Copa Libertadores. A decisão do principal torneio da América Sul acontece no próximo sábado (30), às 17h, entre Botafogo e Atlético-MG, no Estádio Monumental de Núñez.

O comentarista da emissora foi recentemente criticado pelo lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG. Através de uma publicação nas redes sociais, o jogador disparou contra Roger Flores após o clube mineiro garantir a classificação para a final da Copa do Brasil.

- Roger Flores, continue falando m**** que vou chamar o Lúcio para te dar outro cacete (risos) - publicou o camisa 13 do Galo, citando uma desavença antiga do atual comentarista com o ex-zagueiro Lúcio, nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.

Na ocasião, Roger havia trabalhado na transmissão da semifinal do torneio nacional que envolveu o Atlético-MG e o Vasco. Além de Guilherme Arana, a participação do comentarista também incomodou alguns torcedores do clube mineiro, que apontaram uma suposta "torcida" pela classificação do clube carioca.

Após dois jogos, o Galo venceu o Cruzmaltino com o placar agregado de 3 a 2, e posteriormente, decidiu a final contra o Flamengo, perdendo o título na Arena MRV para o rival. Nesta ocasião, Roger ficou de fora do time de comentaristas da Globo, que foi protagonizado pelo ex-jogador Júnior e a jornalista Ana Thaís Matos.

Transmissão da final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo decidem o principal torneio da América do Sul no próximo sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez. Além dos comentários de Roger Flores, a partida também terá a participação do também ex-jogador Caio Ribeiro. A narração das emoções dentro de campo será de responsabilidade de Luis Roberto.