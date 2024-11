Botafogo pode ter desfalque importante para final da Libertadores

O Botafogo pode ter um desfalque de peso em seu jogo mais importante da temporada: a final da Libertadores, marcada para sábado (30), contra o Atlético-MG, em Buenos Aires-ARG. Com dores na coxa esquerda, o zagueiro Bastos deixou o duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, ainda no primeiro tempo e preocupa a comissão técnica.

O jogador botafoguense caiu no gramado do Allianz Parque com apenas nove minutos de jogo, após uma disputa com Rony para tentar cortar um cruzamento para o atacante. Após cair com dores, Bastos foi substituído por Adryelson.

O zagueiro do Glorioso ainda será avaliado pelo departamento médico do clube para saber a gravidade da lesão. O elenco do Botafogo viaja no início desta quarta-feira (27) para a capital argentina e a tendência é de chegada no início da tarde.

O angolano Bastos, do líder do Brasileirão, tem 33 anos e foi titular em 31 dos 32 jogos que disputou pelo Botafogo neste Brasileirão. Além do zagueiro, o técnico Artur Jorge conta com Barboza, Adryelson e Lucas Halter para a posição.