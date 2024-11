Relembre o discurso de Gilberto Silva no título da Libertadores de 2013

Gilberto Silva, ex-jogador do Atlético-MG e da Seleção Brasileira, foi peça-chave no título da Libertadores de 2013, conquistado pelo Galo. Apesar de ser reserva e não ter atuado na final, o volante exerceu papel de liderança, especialmente durante o intervalo da decisão contra o Olimpia. O ex-atleta relembrou a situação em entrevista ao "Charla Podcast".

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance! Conheça a história da lendária camisa do Atlético-MG de 2013

Nascido em Minas Gerais, na cidade de Lagoa da Prata, Gilberto Silva foi perguntado sobre seu retorno ao Atlético-MG no fim de carreira. O mineiro revelou que a decisão de voltar foi uma forma de homenagear sua família e seu pai. Na época, o volante atuava no futebol brasileiro, pelo Grêmio.

- Eu estava no Grêmio na época e tinha possibilidade de renovar contrato, era capitão, mas quando chegou a proposta de voltar ao Galo, eu sentei e conversei com a minha esposa. Ela me apoiou totalmente, e falou: "O que você decidir, estamos com você". Foi então que decidi voltar e ganhar a Libertadores pelo Galo - comentou Gilberto Silva.

continua após a publicidade

Discurso motivacional

No intervalo do jogo de volta da final da Libertadores de 2013, entre Atlético-MG e Olimpia, Gilberto Silva contagiou os companheiros. Mesmo não sendo titular, o jogador chamou os atletas para a área de aquecimento e fez um discurso motivacional.

- O Mineirão estava cheio, e a equipe estava bem. No intervalo, desci para o vestiário e observei a reação dos jogadores. Antes de retornarmos ao gramado, fiz um discurso motivacional para o grupo na área de aquecimento. Falei que aquele era um momento único e que a torcida estava ali para nos apoiar. Muitos ali talvez não tivessem outra chance como essa e deveríamos entregar tudo para conquistar a vitória para eles e para nossas famílias - concluiu o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira

Atualmente está com 48 anos, Gilberto Silva foi um dos melhores volantes brasileiros da geração. Ao longo da carreira, o atleta defendeu clubes como Atlético Mineiro, Arsenal, Panathinaikos e Grêmio. Com a Seleção Brasileira, conquistou duas Copas das Confederações, Copa América e a Copa do Mundo de 2002.