Weverton aponta motivos para derrota do Palmeiras e detalha clima no vestiário

Um dos líderes do elenco do Palmeiras na "Era Abel Ferreira", Weverton apontou os principais fatores que levaram à derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Allianz Parque, resultado que distanciou o clube paulista da disputa pelo tricampeonato brasileiro.

continua após a publicidade

+ Abel admite que Botafogo foi superior ao Palmeiras, mas avisa: ‘Não acabou’

Na avaliação do goleiro, o Verdão falhou em converter as chances criadas ao longo da partida, mas destacou que isso não reflete um problema técnico ou mental do time em jogos decisivos nesta temporada.

- O simples do futebol. O futebol ganha quem faz mais gols. E ganha quem toma menos gols. Acho que a gente precisa melhorar essa questão. Não tem mais chance pra nós (Palmeiras) pensarmos em empatar daqui pra frente. A gente só precisa de vitórias. Ainda precisa, né, torcer pro adversário - afirmou o goleiro.

continua após a publicidade

- Eu vou ser sincero, não vou nem falar do mental, nem do técnico. Eu acho que quando a gente olha todos os jogos decisivos, pega um botafogo, a bola poderia ter batido na coxa do Gustavo (Gómez) e ter dado o gol, a gente teria grande chance de se classificar (na Libertadores). Mas relou na mão e foi gol. Contra o Flamengo (Copa do Brasil), tivemos até o final do jogo, boas chances, mas a bola não entrou. Hoje também tivemos boas oportunidades. Não vou dizer que foi o mental - completou.

Na sequência, Weverton compartilhou detalhes da conversa entre os jogadores do Palmeiras no vestiário após a tropeço e afirmou que o clube continua acreditando na conquista do título.

continua após a publicidade

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante duelo contra o Botafogo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Mas quem é palmeirense, quem tá no nosso dia-a-dia sabe que a gente vai seguir acreditando até o fim. Essa foi a nossa conversa dentro do vestiário. Enquanto tiver jogo ainda, a gente vai acreditar, a gente vai buscar, a gente vai lutar até o final. (...) Com certeza vai continuar acreditando, acho que só acaba dia 8 (data do jogo contra o Cruzeiro) - finalizou.

Sonho distante

Com a derrota no Allianz Parque, o Palmeiras viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela e retomar a liderança da competição. Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa torcer por um tropeço do rival carioca para manter vivo o sonho do 13º título do Campeonato Brasileiro.

O Verdão volta a campo apenas no dia 4 de dezembro, quando encara o Cruzeiro às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 37ª rodada.