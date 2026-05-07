Três pontos ao Flamengo? Relembre o que aconteceu em Colo-Colo x Fortaleza

O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, pela Libertadores, foi cancelado, após confusões no estádio Atanásio Girardot. A partida chegou a ser paralisada por cerca de uma hora e quinze minutos até ser cancelada, de fato. No ano passado, aconteceu algo similar no duelo entre Colo-Colo e Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Nesta noite, torcedores do Independiente Medellín protestaram contra dirigentes do clube por conta do momento ruim do clube. Faixas também foram direcionadas à Fifa e à federação colombiana de futebol. Na última partida do clube, Raul Giraldo, presidente do clube, zombou dos próprios jogadores após a derrota para o Rionegro Águilas.

Três pontos para o Flamengo? Relembre Colo-Colo x Fortaleza

A Conmebol concedeu vitória por 3 a 0 ao Fortaleza no confronto contra o Colo-Colo pela fase de grupos da Copa Libertadores, em abril de 2025. A partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo. Torcedores chilenos invadiram o gramado durante o jogo. O confronto foi cancelado após mais de uma hora de paralisação provocada pela invasão ao campo.

continua após a publicidade

➡️ Adversário do Flamengo na Libertadores vive crise esportiva e polêmica com torcida

O placar estava sem gols quando a bola estava em movimento. Dois torcedores do Colo-Colo foram atropelados por uma viatura policial fora do estádio. O incidente resultou em duas mortes. A invasão ao gramado ocorreu como reação aos acontecimentos externos ao estádio. Feridos foram encaminhados para centros de saúde.

O Colo-Colo precisou cumprir cinco jogos com portões fechados como mandante em competições oficiais da Conmebol e recebeu multa de 80 mil dólares, equivalente a 454 mil reais.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.