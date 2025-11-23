Gol de ex-Flamengo agita torcedores na disputa da Série B: 'Loucura'

A última rodada da Série B acontece neste domingo (23). Remo e Goiás protagonizam um confronto direto na disputa ao acesso à elite do futebol nacional. A equipe alviverde saiu na frente do placar, mas nos acréscimos da primeira etapa, o atacante Pedro Rocha, ex-Flamengo e Grêmio deixou tudo igual.

➡️ Do título ao rebaixamento: o que está em jogo na última rodada da Série B

O camisa 32 arriscou um chute de fora da área aos 48 minutos. Além da força, o arremate também contou com a precisão para terminar no fundo das redes do gol adversário. Nas redes sociais, torcedores do clube enlouqueceram com o feito.

Com os atuais resultados da rodada, Remo e Goiás estão fora do G-4 da Série B. O segundo tempo da partida será decisivo para o futuro das equipes, que sonham com o acesso à primeira divisão. Veja a repercussão do gol de Pedro Rocha, ex-Flamengo, abaixo:

