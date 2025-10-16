Com muita confusão, leitura labial revela pedido inusitado em Atlético-MG x Cruzeiro; veja

Com todos os ingredientes dignos de um clássico, o Atlético-MG ficou no empate com Cruzeiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com muita polêmica durante a partida, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes da confusão entre os jogadores do Cabuloso e o árbitro Paulo César Zanovelli.

Durante a segunda etapa, o árbitro acabou se confundindo e apresentou alguns cartões errados para jogadores do Cruzeiro. O lance que mais gerou revolta, foi a expulsão de Kaio Jorge, logo após o gol marcado pelo Atlético-MG.

Os jogadores reclamaram com a arbitragem alegando que o escanteio, que originou o gol, deveria ter sido marcado tiro de meta. Durante a reclamação, Kaio Jorge fez sinais indicando um suposto roubo da arbitragem. Em campo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não percebeu o gesto do jogador. Contudo, uma intervenção do VAR recomendou a expulsão.

No primeiro momento, Zanovelli expulsou o volante Lucas Romero. Após perceber que havia errado, o árbitro anulou o cartão e apresentou ao atacante cruzeirense. Em meio a essas confusões, o capitão Lucas Silva chegou a pedir para os jogadores deixarem o gramado. Confira abaixo.

Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, Lucas Silva se mostra indignado com as confusões feitas pelo árbitro contra o Atlético-MG. Após a expulsão de Kaio Jorge, o capitão do Cruzeiro vira para os jogadores e pede para que eles saiam de campo. No entanto, a atitude não surtiu efeito em seus companheiros.

O que vem por aí para Atlético-MG e Cruzeiro?

Com o resultado, as equipes seguem brigando em lados opostos da tabela de classificação. Com 53 pontos somados, o Cabuloso estacionou na 3ª colocação, enquanto o rival segue 14ª posição, com apenas 33 pontos.

No próximo sábado (18), os rivais voltam a campo pela 29ª rodada do Brasileirão. O Atlético-MG vai à São Paulo enfrentrar o Corinthians, na Arena Química Arena, às 18h30. Já o Cruzeiro joga diante de sua torcida, contra o Fortaleza, no Mineirão, às 21h (de Brasília).