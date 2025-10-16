Jornalista manda recado para Memphis após derrota do Corinthians: ‘Deveria roer o osso’

Pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento, o Santos dominou o Corinthians e derrotou o rival por 3 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, durante o programa “SBT Sports", o comentarista Mano detonou as escolhas de Dorival Júnior no decorrer da partida, e mandou um recado para o astro Memphis Depay.

Na visão do jornalista, o camisa 10 já deveria ter entrado no intervalo da partida. Segundo ele, o jogador está vivendo em um resort chamado ‘Corinthians' e precisa começar “roer o osso” com a camisa do Timão, devido aos altos valores que recebe.

- A comissão técnica do Corinthians é frouxa. Não ter colocado o Memphis Depay no intervalo é uma vergonha. Esse cara deveria ter entrado pra roer o osso. Tem que cobrar desses caras que ganham R$ 6 milhões por mês, não dos moleques.

- Na Holanda esse cara é um leão, aqui ele é um gatinho. Ele está em um resort chamado ‘Corinthians’ - disse o comentarista.

Maior artilheiro de sua seleção, Memphis marcou nas duas partidas da Holanda durante a paralisação para a Data Fifa de outubro. No entanto, o último gol pelo Corinthians foi no último dia 30 de julho, no jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Na bronca com a derrota para o Santos, os torcedores não perdoaram a atitude do atacante, que entrou aos 22 minutos da segunda etapa.

Atitude de Memphis Depay em Santos x Corinthians repercute

Uma atitude de Memphis Depay durante Santos x Corinthians, nesta quarta-feira (15), repercutiu muito nas redes sociais. O time da Vila Belmiro venceu com tranquilidade, por 3 a 1, com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser.

Quando o Santos já vencia o Corinthians, Memphis Depay foi filmado no banco de reservas. O jogador holandês estava rindo e brincando com seus companheiros, e deixou muitos torcedores do Timão incomodados nas redes sociais.

A torcida do Corinthians ficou na bronca com o gol sofrido para o Santos, e tudo piorou quando Memphis Depay foi filmado rindo no banco.

