Para Sampaoli, Atlético-MG foi o “único time que buscou vencer”

Na noite desta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo teve mais oportunidades durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a mais no início do segundo tempo, mas não conseguiu vencer a partida. Na coletiva pós jogo, Sampaoli analisou o jogo e lamentou não ter vencido a partida.
Para o treinador o Atlético foi o único que entrou disposto a vencer, e foi muito superior durante toda a partida. Para ele o time criou oportunidades mas não conseguiu fazer o gol.
"Desde que começou o jogo, o único time que propôs a ganhar foi o Atlético. O primeiro tempo foi muito bom, muito superado por nós e com muitas chances. Eu acho que de ponta a ponta, algum tipo de imprecisão no ataque impediu que o time ganhe o jogo hoje. Porque a superioridade foi muito grande. Para mim, do que eu vi, do meu lugar, a superioridade foi muito grande"
"A verdade é que a equipe foi muito superior teve todas as possibilidades de ganhar a partida. Infelizmente não conseguimos vencer, mas eu acho que demos um passo a frente para o funcionamento do conjunto".
Evolução do Atlético
Sampaoli também analisou que o time está evoluindo e que busca seguir este caminho para alcançar o bom futebol, algo que a torcida deseja.
"Nós sempre esperamos que haja uma evolução em todo tipo, técnico, físico, psicológico. É essa evolução que eu valorizo. Estamos chegando perto do que deseja a torcida. A equipe com erros, com acertos, foi buscar vencer todo o tempo, deixou tudo em campo, acho que demos um passo importante.
