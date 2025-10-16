Técnico do Cruzeiro aponta principal motivo para oscilação da equipe

O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na quarta-feira (15), na Arena MRV, foi a quarta partida seguida em que o Cruzeiro não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Com os resultados da rodada, a Raposa se distanciou da liderança: está com 53 pontos, atrás de Flamengo, com 58, e Palmeiras, com 61. O técnico Leonardo Jardim admite que a equipe está num momento ruim e aponta a principal deficiência nesses jogos recentes:

- Com certeza, existem oscilações. Não é só o Cruzeiro, todas as equipes têm momentos melhores e momentos menos efetivos. Estamos em um momento agora em que a finalização, principalmente, não só hoje, como também diante do Sport…, em que poderíamos ter concretizado melhor os lances – avaliou o treinador.

Jardim, no entanto, destacou um ponto positivo da equipe no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG:

- Jogamos quase 50 minutos com 10 em campo e vimos o time correr, trabalhar e honrar a camisa. Não posso pedir mais do que isso. Eles mostram que realmente os cruzeirenses podem ter orgulho da gente. Eles viveram desde o princípio a defender o clube, a defender a equipe. A equipe não está no seu melhor momento, mas está num momento de trabalho, de atitude, de compromisso, que é o que a gente quer, e as coisas vão acontecer – disse o técnico do Cruzeiro.

Técnico ressalta que não é fácil manter o alto rendimento que o Cruzeiro vinha apresentando

Leonardo Jardim também apontou dificuldades em manter o nível de rendimento da equipe:

- Eu tenho sentido que não é fácil manter uma equipe numa temporada inteira no mais alto nível. Para manter a equipe em alto nível na temporada toda, você tem que ter uma estrutura preparada para isso, e não um ‘entra um e sai outro’, e estar sempre a rodar. A nossa estrutura não está preparada ainda, talvez no futuro esteja – afirmou.

Antes do empate com o Atlético-MG, o Cruzeiro vinha de derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, e empates com Flamengo, por 0 a 0, no Maracanã, e com o Sport por 1 a 1, no Mineirão. Sábado (18), a Raposa enfrenta o Fortaleza, às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada, em busca de voltar a vencer no Brasileirão.