Santos x Cruzeiro – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Santos x Cruzeiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, 07 de dezembro, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira - Vila Belmiro, em Santo - SP, com transmissão ao vivo na TV Globo (em alguns estados), GE TV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Santos x Cruzeiro (07/12)

Ambas as equipes marcam (2,12 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Por se tratar de um confronto decisivo para o Santos, a tendência é de uma partida mais aberta e movimentada, com oportunidades de gol para os dois lados. Quando alinhamos o forte ataque do Cruzeiro — o quarto melhor do campeonato — à defesa do Santos, que sofreu muitos gols ao longo da competição e vem mostrando fragilidade, nosso palpite ganha ainda mais consistência.

O Santos sofreu 50 gols até o momento no campeonato, média de 1,35 por partida Dos últimos sete confrontos entre as equipes, em cinco tivemos gols para os dois lados Na temporada, o Santos tem média de 1,1 gol marcado por partida, e o Cruzeiro, média de 1,5 gol

Outros palpites para Santos x Cruzeiro

Menos de 4,5 cartões ( 2,52 na Betsson)

cartões ( na Betsson) Mais de 10,5 escanteios ( 2,02 na Betsson)

escanteios ( na Betsson) Neymar marcar a qualquer momento (2,12 na Betano)

As últimas partidas do Santos têm registrado médias baixas de cartões amarelos, com os sete jogos mais recentes ficando abaixo da marca de 4,5 cartões totais. Por outro lado, a linha de escanteios costuma ser ultrapassada, já que ambas as equipes utilizam muito as jogadas pelos lados do campo e as bolas alçadas na área — fatores que aumentam naturalmente o número de escanteios. Nos últimos cinco confrontos entre Santos e Cruzeiro, em quatro deles foram registrados mais de 10,5 escanteios totais.

O nosso palpite para um gol de Neymar se apoia também no desempenho recente do craque. Na rodada anterior, o atacante marcou os três gols da vitória sobre o Juventude e novamente surge como a principal esperança de gols para salvar o Peixe do rebaixamento. Mesmo vivendo um ano complicado desde seu retorno ao Brasil, é justamente em momentos decisivos como esse que o craque costuma fazer a diferença.

Análise e Forma dos Times

Santos- Momento e escalação

O Santos chega para a última rodada do campeonato dependendo apenas de si para evitar o rebaixamento. Uma vitória garante a permanência na Série A sem que o time precise olhar para os resultados dos concorrentes diretos. A partida também pode marcar a segunda despedida de Neymar, que ainda não definiu seu destino para 2026.

Para o confronto, o Peixe não contará com os lesionados Escobar e Tiquinho Soares, enquanto Zé Rafael está suspenso.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt, Barreal e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro chega para o confronto apenas para cumprir tabela. Já garantida na terceira colocação do campeonato e com vaga direta na fase de grupos da Libertadores, a Raposa volta suas atenções agora para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians.

Leonardo Jardim indicou que irá poupar os principais jogadores na partida na Vila Belmiro, e não contará com os lesionados Marquinhos e Wanderson.

Provável escalação do Cruzeiro: Léo Aragão; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Eduardo; Sinisterra, Bolasie e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

Confronto direto e estatísticas de Santos x Cruzeiro

O histórico recente entre Santos e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Santos x Cruzeiro

10/08/2025 - Cruzeiro 1 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro

14/09/2023 - Santos 0 x 3 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

06/05/2023 - Cruzeiro 2 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro

23/11/2019 - Santos 4 x 1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

18/08/2019 - Cruzeiro 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro

Estatísticas e curiosidades de Santos x Cruzeiro

Em todas as competições foram disputados 77 jogos entre as duas equipes, com 31 vitórias do Cruzeiro, 20 empates e 26 triunfos do Santos. Com o Santos mandante foram disputados 41 jogos entre as duas equipes, com 17 vitórias do Cruzeiro, sete empates e 17 triunfos do Santos A Raposa chega com o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tendo marcado 55 gols em 37 rodadas Em 27 jogos na temporada, Neymar marcou 11 gols

Comparação de Odds para Santos x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Santos Empate Cruzeiro Betsson 1,42 4,25 7,30 Betano 1,47 4,20 7,60 Br4bet 1,41 4,33 7,50

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Cruzeiro

