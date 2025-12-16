Após falta de público nos primeiros jogos, final do Mundial entre Flamengo e PSG terá casa cheia

Flamengo e PSG disputam a taça do Mundial na tarde de quarta-feira (17), em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). Diferentemente dos primeiros jogos do time brasileiro, a partida no Estádio Ahmad bin Ali contará com um grande público. A expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores estejam no local.

continua após a publicidade

Até o início da tarde desta segunda, mais de 37 mil ingressos foram comercializados. A capacidade máxima do estádio, inaugurado em 2020 para a Copa de 2022, é de 45 mil torcedores.

Primeiros jogos do Flamengo no Mundial

O Flamengo já disputou dois jogos no Estádio Ahmad bin Ali neste Mundial, contra Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito. A soma dos dois públicos não passa de 16 mil torcedores.

continua após a publicidade

No primeiro jogo, que o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta, cerca de sete mil torcedores acompanharam a vitória. Já no segundo compromisso, o público foi de 8.368. Os jogadores estranharam o cenário.

- Por se tratar de Mundial esperávamos um público maior. Um estádio tão bonito, de Copa do Mundo que cabe muita gente e não compareceu muito. Mas entendemos também que é válido. Nem sempre as pessoas conseguem estar presentes. Hoje os poucos que vieram nos ajudaram muito. Tenho certeza que nos próximos jogos teremos mais flamenguistas - disse Bruno Henrique após o primeiro jogo.

continua após a publicidade

Inicialmente, os organizadores da competição esperavam que ambos os jogos tivessem mais de 10 mil torcedores em cada, o que não aconteceu.

Flamengo conquistou o título da Challenger Cup (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Alto custo da viagem explica

Um dos principais motivos para o "esvaziamento" no início Mundial passa pelo alto gasto financeiro. A viagem de São Paulo para Doha, por exemplo, custa cerca de R$ 15 mil. Além das passagens, o valor das diárias em hotéis também assustam.

Por outro lado, os preços dos ingressos não foram altos para os primeiros jogos: R$ 30 e R$ 80. Já para a decisão, os bilhetes estão sendo comercializados por R$ 80 e R$ 380.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.