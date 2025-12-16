ESPN celebra 25 anos de SportsCenter com edição especial em Curitiba; confira

Nesta segunda-feira (15), a ESPN realizou uma edição especial ao vivo do SportsCenter em Curitiba, diretamente do Parque Barigui, palco do evento Disney Celebra. A ação faz parte das celebrações pelos 25 anos do programa "SportsCenter", principal telejornal esportivo da emissora. O programa foi apresentado por Felipe Motta, com comentários de Mario Marra, levando a atração a um dos cartões-postais da capital paranaense.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A edição especial contou com uma bancada diferente, com convidados que representam a diversidade do esporte paranaense e brasileiro, como Gisele Miró, ex-tenista curitibana e fundadora do Curitiba Vôlei, e Julia Soares, atleta da seleção brasileira de ginástica artística e medalhista olímpica em Paris 2024.

O futebol do Paraná também esteve representado por nomes históricos como o lateral-direito André, campeão de 1985 com o Coritiba, e Nem, zagueiro e capitão do Athletico no título nacional de 2001. A edição também contou com Levir Culpi, treinador curitibano aposentado com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, além de Mozart, técnico nascido em Curitiba que conquistou dois acessos consecutivos à Série A com Mirassol e Coritiba.

continua após a publicidade

A trilha musical ficou por conta da banda Jovem Dionísio, que ajudou a descontrair a edição, integrando esporte, música e entretenimento em um programa aberto ao público. A edição de Curitiba marcou a quarta parada da série comemorativa do SportsCenter, que já passou por Salvador, Florianópolis e Orlando (EUA), levando o programa para fora do estúdio e aproximando o jornalismo esportivo do público em diferentes cidades.

SportsCenter atinge marca histórica na ESPN

Durante seus 25 anos de existência, o SportsCenter se estabeleceu como referência para o público latino-americano. Sempre levando informações e debates esportivos aos telespectadores, o programa ganhou reconhecimento com o passar dos anos e é considerado um dos maiores do país.

continua após a publicidade