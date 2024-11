Com bunda de fora, Mike Tyson projeta ‘vitória violenta’ contra Jake Paul

Mike Tyson prometeu vitória violenta contra Jake Paul (Foto: Ed Mulholland/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 01:11 • Texas (EUA)

Campeão mundial de boxe, Mike Tyson volta aos ringues para enfrentar o influenciador Jake Paul na madrugada deste sábado (16). Antes do duelo, o pugilista falou sobre as provocações e projetou uma "vitória violenta". Após a entrevista à Netflix, o boxeador apareceu com a bunda de fora.

- Não importa o que foi falado, agora é dentro do ringue. Vitória violenta - disse Tyson.

Pouco antes da luta, Jake Paul afirmou que iria "chutar a bunda" de Mike Tyson. O influenciador norte-americano tem provocado o boxeador nas últimas semanas, e na pesagem oficial, realizada na quinta (14), o campeão mundial deu um tapa na cara do adversário.

Na primeira luta do card principal do evento, no Texas, nos Estados Unidos, o brasileiro Whindersson Nunes foi derrotado pelo indiano Neeraj Goyta. O humorista perdeu por decisão unânime da arbitragem.