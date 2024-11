Momentos antes da luta, Jake Paul promete nocautear Mike Tyson

Mike Tyson e Jake Paul vão se enfrentar nesta madrugada de sábado (16), em um dos combates mais esperados do ano. Antes da luta, o influenciador deu entrevista à Netflix, na qual provocou o adversário e arriscou-se a prever o resultado. O combate tem previsão de ocorrer à 1h10m (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

Nos bastidores da luta, Paul foi entrevistado pelo apresentador da transmissão, Ariel Helwani, que perguntou ao influenciador sobre o tapa que ele sofreu durante a encarada oficial, na quinta-feira (14).

- Estou muito feliz que ele fez isso (o tapa na cara). Torna tudo isso real e pessoal. Quando eu chutar o traseiro dele daqui alguns instantes, ninguém vai poder falar nada. As pessoas querem me ver falhar, me ver perder, ser nocauteado. Eles vão arranjar desculpas para o Mike Tyson quando for ele o nocauteado, mas agora não podem. Não ligo se éramos amigos antes, agora é sério e vou nocauteá-lo - afirmou Paul, que, em sequência, seguiu provocando o adversário.

- Ah, eu pisei no pezinho dele? Ele não é o grande e mau Mike Tyson? Ele só está procurando qualquer desculpa para se agarrar. Ele está irritado, ele é o Mike violento que eu gostaria que saísse de dentro dele. Mas isso vai atrapalhá-lo, porque ele irá se cansar tentando me atacar e sendo agressivo logo de cara. Eu estou na cabeça de Mike Tyson. Geralmente, ele é quem está na cabeça do adversário, mas é isso que me faz ser um grande lutador. Eu sei irritar as pessoas - provocou o influenciador, que finalizou cravando o resultado do combate.

Mike Tyson agride Jake Paul após provocação em pesagem (Foto: Christian Petersen / AFP)

- Não estou nervoso agora. Acredito que ficarei um pouco quando entrar no ringue, mas usarei como energia. Eu esperei por este momento por toda minha vida, eu trabalhei por cada parte disso. Eu vou vencer, foi para isso que eu fui feito e destinado, meu objetivo de vida. É um sonho realizado, meu eu mais novo estaria muito orgulhoso agora. Finalmente cheguei ao meu destino hoje a noite. Será um nocaute em quatro ou cinco rounds, vou acabar com ele - cravou Jake Paul.

Mike Tyson e Jake Paul farão o evento principal da noite, que ainda conta com a luta pelo cinturão unificado das superleves do boxe, entre a irlandesa Katie Taylor e a porto-riquenha Amanda Serrano. Mais cedo, os americanos Mario Barrios e Abel Ramos empataram, após grande combate. E o indiano Neeraj Goyat derrotou o influenciador brasileiro Whindersson Nunes por decisão unânime dos juízes (59-55, 60-54 e 60-54).