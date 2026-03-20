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Colunistas do Lance! veem brasileiro em 'grupo da morte' na Libertadores

Sorteio do torneio aconteceu na última quinta-feira (19)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
05:10
Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores da América (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
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A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores, na última quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Diante da novidade, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, o Guffo, apontaram o clube brasileiro que terá a missão mais difícil no primeiro chaveamento da competição.

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Ao todo, o Brasil terá seis participantes na atual edição do torneio. São eles: Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians. De forma unânime, os colunistas do Lance! destacaram a dificuldade da missão do clube mineiro na competição.

Para Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, a equipe celeste terá a maior dificuldade no início do torneio continental. O Cruzeiro está no Grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (EQU).

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— Ao meu ver, só temos um Grupo da Morte, que é o do Cruzeiro. Mesmo que o Boca Juniors não esteja no seu melhor momento, é sempre muito difícil enfrentar os bosteros. A Católica do Chile está crescendo, de volta ao seu estádio. E o Barcelona é o maior clube do Equador, nunca entra para perder. A Raposa que acaba de confirmar seu novo treinador, terá imensas dificuldades — disse Guffo.

— O Fluminense tem o melhor grupo, a única dificuldade será a logística, mas os rivais são fracos. O Cruzeiro se deu mal, está no Grupo da Morte — analisou Tironi.

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Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)

Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense

Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal

Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol

Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central

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Taça da Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Mastercard)

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