Colunistas do Lance! veem brasileiro em 'grupo da morte' na Libertadores

A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores, na última quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Diante da novidade, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, o Guffo, apontaram o clube brasileiro que terá a missão mais difícil no primeiro chaveamento da competição.

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Ao todo, o Brasil terá seis participantes na atual edição do torneio. São eles: Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians. De forma unânime, os colunistas do Lance! destacaram a dificuldade da missão do clube mineiro na competição.

Para Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, a equipe celeste terá a maior dificuldade no início do torneio continental. O Cruzeiro está no Grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (EQU).

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— Ao meu ver, só temos um Grupo da Morte, que é o do Cruzeiro. Mesmo que o Boca Juniors não esteja no seu melhor momento, é sempre muito difícil enfrentar os bosteros. A Católica do Chile está crescendo, de volta ao seu estádio. E o Barcelona é o maior clube do Equador, nunca entra para perder. A Raposa que acaba de confirmar seu novo treinador, terá imensas dificuldades — disse Guffo.

— O Fluminense tem o melhor grupo, a única dificuldade será a logística, mas os rivais são fracos. O Cruzeiro se deu mal, está no Grupo da Morte — analisou Tironi.

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Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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