Colunistas do Lance! apontam brasileiro com 'vida fácil' na Sul-Americana
Conmebol sorteou chave inicial na última quinta-feira (19)
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A Conmebol realizou o sorteio da Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Para esta edição do torneio continental, o Brasil contará com a presença de seis equipes na disputa do título. São elas: Vasco, Bragantino, Botafogo, Santos, São Paulo e Atlético-MG.
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Diante da novidade, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, o Guffo, analisaram os grupos dos brasileiros. De forma unânime, o Grêmio ganhou o destaque de equipe com a missão mais fácil na primeira etapa do torneio. O Tricolor Gaúcho está no Grupo F com Palestino (Chile), Montevideo City, Torque (Uruguai) e Deportivo Riestra (Argentina).
Além disso, Gustavo Fogaça ainda destacou os brasileiros que podem se complicar na primeira fase do torneio. São eles: Vasco e do Santos.
— O Grêmio foi o brasileiro que terá a vida mais fácil na Sul-Americana — analisou Tironi.
— A Sul-Americana promete jogos mais divertidos e equilibrados do que a Libertadores. Os grupos ficaram bem misturados, com times fortes e fracos na mesma medida. O brasileiro que se deu melhor, a meu ver, foi o Grêmio, que não vai ter que viajar muito e terá no Palestino do Chile sua maior dificuldade — iniciou Guffo, antes de completar.
— Os outros brasileiros ficaram em grupos equilibrados e talvez o pior adversário sejam eles mesmos, como no caso do Vasco e do Santos, duas equipes que não estão passando confiança ao seu torcedor e que, no caminho de se afirmar no Brasileirão, não deem atenção à Sula — concluiu.
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Grupos da Sul-Americana 2026
Grupo A
América de Cali (Colômbia)
Tigre (Argentina)
Macará (Equador)
Alianza Atlético (Peru)
Grupo B
Atlético-MG
Cienciano (Peru)
Academia Puerto Cabello (Venezuela)
Juventud de Las Piedras (Uruguai)
Grupo C
São Paulo
Millonarios (Colômbia)
Boston River (Uruguai)
O'Higgins (Chile)
Grupo D
Santos
San Lorenzo (Argentina)
Deportivo Cuenca (Equador)
Recoleta (Paraguai)
Grupo E
Racing (Argentina)
Caracas (Venezuela)
Independiente Petrolero (Bolívia)
Botafogo
Grupo F
Grêmio
Palestino (Chile)
Montevideo City Torque (Uruguai)
Deportivo Riestra (Argentina)
Grupo G
Olimpia (Paraguai)
Vasco
Audax Italiano (Chile)
Barracas Central (Argentina)
Grupo H
River Plate (Argentina)
Red Bull Bragantino
Blooming (Bolívia)
Carabobo (Venezuela)
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