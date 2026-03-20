Colunistas do Lance! apontam brasileiro com 'vida fácil' na Sul-Americana

A Conmebol realizou o sorteio da Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Para esta edição do torneio continental, o Brasil contará com a presença de seis equipes na disputa do título. São elas: Vasco, Bragantino, Botafogo, Santos, São Paulo e Atlético-MG.

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Diante da novidade, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, o Guffo, analisaram os grupos dos brasileiros. De forma unânime, o Grêmio ganhou o destaque de equipe com a missão mais fácil na primeira etapa do torneio. O Tricolor Gaúcho está no Grupo F com Palestino (Chile), Montevideo City, Torque (Uruguai) e Deportivo Riestra (Argentina).

Além disso, Gustavo Fogaça ainda destacou os brasileiros que podem se complicar na primeira fase do torneio. São eles: Vasco e do Santos.

— O Grêmio foi o brasileiro que terá a vida mais fácil na Sul-Americana — analisou Tironi.

— A Sul-Americana promete jogos mais divertidos e equilibrados do que a Libertadores. Os grupos ficaram bem misturados, com times fortes e fracos na mesma medida. O brasileiro que se deu melhor, a meu ver, foi o Grêmio, que não vai ter que viajar muito e terá no Palestino do Chile sua maior dificuldade — iniciou Guffo, antes de completar.

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— Os outros brasileiros ficaram em grupos equilibrados e talvez o pior adversário sejam eles mesmos, como no caso do Vasco e do Santos, duas equipes que não estão passando confiança ao seu torcedor e que, no caminho de se afirmar no Brasileirão, não deem atenção à Sula — concluiu.

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Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A

América de Cali (Colômbia)

Tigre (Argentina)

Macará (Equador)

Alianza Atlético (Peru)

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano (Peru)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Grupo C

São Paulo

Millonarios (Colômbia)

Boston River (Uruguai)

O'Higgins (Chile)

Grupo D

Santos

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Equador)

Recoleta (Paraguai)

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguai)

Vasco

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina)

Red Bull Bragantino

Blooming (Bolívia)

Carabobo (Venezuela)

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