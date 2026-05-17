Decisão da arbitragem em Botafogo x Corinthians repercute: 'Claro'
Duelo é válido pela 16° rodada do Brasileirão
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Botafogo e Corinthians estão se enfrentando, na tarde deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso vence por 2 a 1, e uma decisão da arbitragem causou revolta.
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No primeiro tempo, com o duelo empatado por 1 a 1, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti de Gustavo Henrique em Ferraresi. Porém, após revisão do VAR, a decisão foi anulada em Botafogo x Corinthians.
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Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram a decisão do árbitro de voltar atrás depois de checar o lance no monitor. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão do árbitro
Onde assistir Botafogo x Corinthians
Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso chega muito pressionado após a eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil. Do outro lado, o Corinthians de Fernando Diniz vive momento de evolução, embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo e pela campanha perfeita na Libertadores.
Com o mesmo número de pontos na tabela (18), o jogo é um confronto direto na tabela. Por ter uma vitória a mais, o Botafogo está quatro posições acima do Corinthians na classificação. Outro fator que liga o alerta é a proximidade de ambas as equipes para a zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa o Timão e o Glorioso do Z4. O Grêmio ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos.
⭐Botafogo: A principal notícia positiva para Franclim Carvalho é o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e ficou como opção no banco contra a Chapecoense. Júnior Santos, ausente no duelo contra o Galo por questões contratuais, também volta a ficar disponível para atuar no Nilton Santos.
⚫Corinthians: Allan e André voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão no clássico contra o São Paulo. A tendência é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe que venceu o Majestoso, com a possibilidade de Allan retornar ao meio-campo na vaga de Carrillo.
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