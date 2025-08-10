Polêmica em Palmeiras x Ceará gera revolta com arbitragem: ‘Não tem critério’
Alviverde venceu o Vozão no Allianz
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, neste domingo (10), em partida válida pelo Brasileirão. O gol da vitória, marcado de pênalti por Flaco López, foi alvo críticas na web. A marcação da penalidade dividu opiniões entre os internautas. Veja alguns comentários abaixo.
- Vasco
Atitude de Coutinho com Vegetti em Vasco x Atlético viraliza: ‘Não aguenta mais’
Vasco10/08/2025
- Fora de Campo
Lance de Rony em Vasco x Atlético-MG viraliza: ‘Entretenimento puro’
Fora de Campo10/08/2025
- Fora de Campo
Europeus enlouquecem com lance de Raphinha e novo craque do Barcelona
Fora de Campo10/08/2025
Web discute pênalti em Palmeiras x Ceará
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ CT do Palmeiras é alvo de ataques com bombas e rojões na madrugada; veja vídeo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias