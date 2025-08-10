menu hamburguer
Polêmica em Palmeiras x Ceará gera revolta com arbitragem: ‘Não tem critério’

Alviverde venceu o Vozão no Allianz

Flaco López comemora seu gol em Palmeiras x Ceará
imagem cameraFlaco López comemora seu gol em Palmeiras x Ceará (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
18:04
O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, neste domingo (10), em partida válida pelo Brasileirão. O gol da vitória, marcado de pênalti por Flaco López, foi alvo críticas na web. A marcação da penalidade dividu opiniões entre os internautas. Veja alguns comentários abaixo.

Web discute pênalti em Palmeiras x Ceará

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ CT do Palmeiras é alvo de ataques com bombas e rojões na madrugada; veja vídeo

Pênalti para o Palmeiras contra o Ceará (Foto: Reprodução)
Pênalti para o Palmeiras contra o Ceará (Foto: Reprodução)

