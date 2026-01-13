Cicinho pede jogador do Flamengo no São Paulo: 'Empréstimo'

O ex-jogador Cicinho pediu que o São Paulo fosse atrás da contratação do volante Allan, atualmente no Flamengo. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, nesta terça-feira (13), o ídolo Tricolor sugeriu que a diretoria do clube paulista tentasse realizar a transferência por empréstimo.

A fala do atual comentarista aconteceu em meio a uma análise de posições carentes de jogadores no São Paulo. O meio de campo foi apontado como um setor que precisa de reforços. Mediante a isso, Cicinho sugeriu Allan e cobrou uma postura da diretoria do Flamengo, em uma possível negociação.

— O Allan do Flamengo (seria um bom reforço). Se o clube carioca não fosse tão guloso assim, poderia ceder um pouquinho, né? É um volante muito bom. Um motivo para ceder? Eles têm muito jogadores bons. Combina algum empréstimo — sugeriu o ex-jogador.

Allan no São Paulo pode ser real?

Conforme confirmado pela reportagem do Lance!, a diretoria paulista monitora a situação do volante do Flamengo. O jogador, de 28 anos, teve temporada discreta no rubro-negro, com poucas oportunidades no último ano, e mediante a isso, o São Paulo traça o atleta como alvo nesta janela de transferência.

Apesar do interesse, a diretoria do Tricolor ainda não apresentou uma proposta concreta pelo jogador. Allan pode se tornar reposição para um setor crítico no São Paulo, que sofreu com lesões em sequência na última temporada. A necessidade de contratação de um volante aumentou após a confirmação da saída de Luiz Gustavo, que não teve o contrato renovado com o clube para a próxima temporada.

Os termos de contratação de Allan, no entanto, ainda segue indefinido. O cenário de dificuldade financeira do São Paulo permanece para 2026, o que pode indicar uma tentativa de empréstimo do jogador junto ao Flamengo. Do lado do rubro-negro, a equipe entende que não há necessidade de venda no momento, mesmo com o baixo aproveitamento do atleta sob o comando de Filipe Luís.