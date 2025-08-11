Cicinho manda recado a torcida do Palmeiras após protestos: ‘É esperado’

O Palmeiras segue sendo assombrado após a eliminação diante ao Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. No último domingo (10), a equipe venceu o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, a partida foi marcada por protestos de parte da torcida Alviverde contra a diretoria do clube e o treinador Abel Ferreira.

Diante do cenário, o ex-jogador Cicinho aproveitou o momento para mandar um recado aos torcedores do Palmeiras. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o ídolo do São Paulo afirmou que os palmeirenses estão "reclamando de barriga cheia" e apontou que a oscilação da equipe de Abel Ferreira é "esperada".

- Tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras é esperado. A equipe perdeu muitos jogadores. Perdeu Paulinho, Estevão e Richard Rios. O Abel está tentando encontrar uma outra maneira de encaixar a equipe. Acredito que o torcedor palmeirense está um pouco frustrado por conta das expectativas criadas para o Mundial - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Sinceramente, não tem mais graça o Palmeiras ganhar o Brasileiro e a Libertadores, porque nos últimos anos eles tem vencido essas competições. O torcedor do Palmeiras tem essa questão do Mundial. Criaram uma expectativa e o time não ganhou. Acho que o torcedor está reclamando de barriga cheia, o Abel Ferreira é o melhor treinador do Brasil. Espera - concluiu.

Protestos no Palmeiras

As manifestações contra o atual momento do clube alviverde começaram na última quarta-feira (6). Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, e assim, se despediu da disputa do título da Copa do Brasil, nas oitavas de final.

A eliminação revoltou parte dos torcedores do clube. Ainda no estádio, antes do apito final do dérbi, já foi possível ouvir protestos nas arquibancadas. Posteriormente, faixas foram exibidas nos arredores das dependências do clube pedindo mudanças. Manifestações mais radicais protagonizaram até atos de depredação.

Torcida do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Técnico pode renovar até o fim de 2027. (Foto: Divulgação/ Internet)

Vitória sobre o Ceará

Mediante a protestos, o triunfo do Alviverde na 19ª rodada do Brasileirão aconteceu de virada. Após um primeiro tempo sem gols, o Alvinegro abriu o placar logo no retorno do intervalo. O cronômetro marcava seis minutos da segunda etapa, quando Lourenço balançou as redes do Allianz Parque.

Atrás do placar, a equipe de Abel Ferreira se lançou ao ataque. A reviravolta começou com Flaco López, que marcou de pênalti, aos 22 minutos. O nome da virada foi Vitor Roque, que voltou a marcar pelo Palmeiras dois minutos depois do primeiro gol. A ação do camisa 9 garantiu a vitória para a equipe.

Com o resultado, o Alviverde alcançou a maraca de 36 pontos na tabela do Brasileirão, e assim, permanceceu na terceira colocação. A diferença para o Cruzeiro, atual vice-líder, diminuiu para um ponto, devido a derrota do clube celeste para o Santos na rodada. O Flamengo segue na ponta da tabela com 40 pontos.