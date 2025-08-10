Abel volta a comentar sobre renovação com o Palmeiras: ‘Estou para ser solução’

Sereno após a vitória de virada do Palmeiras sobre o Ceará, no Allianz Parque, Abel Ferreira voltou a ser questionado sobre seu futuro no clube. Assim como em outras ocasiões, o treinador elogiou a relação com a presidente Leila Pereira, mas despistou sobre uma possível renovação de contrato, atualmente válido até dezembro.

- Estou aqui por essa camisa, isso é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito para aquilo que for melhor para o Palmeiras - disse.

- Estou aqui para ser a solução, fico muito contente por sentir que a nossa presidente, o nosso diretor e a nossa torcida confiam no treinador e no seu trabalho, portanto o meu foco, único e exclusivamente agora, não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras - completou.

Abel revelou que a derrota para o rival na Copa do Brasil foi sentida por todo o núcleo de futebol do Palmeiras. Agora, segundo o treinador, é hora de reajustar rotas e focar no crescimento interno para a reta final de temporada.

- O meu foco total é que estes jogadores perceberem o que é mentalidade de campeão, o que é jogar no Palmeiras, o que é vestir a camiseta do Palmeiras e sentir o peso desta responsabilidade. E, por muito que nos custe estes momentos (eliminação para o Corinthians), tem coisas mais, sim, tem. O que eu lamento. Mas tem coisas boas, que é o fato de ajudar e de alertar os nossos jogadores, entre aspas, para aquilo que é o crescimento e o foco. Neste clube, só existe ganhar, ganhar, ou ganhar - finalizou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras muda o foca para a Libertadores

Após reencontrar o caminho das vitórias ao superar o Ceará de virada, no Allianz Parque, o Palmeiras vira a chave e viaja até o Peru, onde encara o Universtirário, na próxima quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a melhor campanha geral na fase de grupos, a equipe liderada por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir as eliminatórias dentro do Allianz Parque.