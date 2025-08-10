Flaco López dispara contra ataques a bombas ao CT do Palmeiras: ‘Acordei na madrugada’

Atacante do Palmeiras, Flaco López revelou ter acordado durante a madrugada com barulho de bombas e rojões após ataque de vândalos ao centro de treinamentos do clube, localizado na Zona Oeste de São Paulo.

- Acordei na madrugada com isso, acho que é uma falta de respeito. Cada um tem a consciência do que faz. Vamos continuar trabalhando e falando dentro de campo. Não sabemos se foi torcedor, então não podemos afirmar - disse o atacante.

- A gente está tranquilo, vai continuar fazendo nosso trabalho, a gente vai falar dentro do campo. Temos um grande jogo agora pela Libertadores, muita coisa para nos preocupar antes disso - finalizou.

Na manhã deste domingo (10), o clube denunciou, por meio de nota, o ataque, além de informar que ninguém se feriu. A direção alviverde está em contato com órgãos de segurança pública e irá abrir um Boletim de Ocorrência no início da semana.

O Palmeiras já separou imagens do circuito de segurança da Academia de Futebol e irá disponibilizar o material para o DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

Flaco López marcou o primeiro gol da virada do Palmeiras sobre o Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja nota oficial do Palmeiras sobre o ataque ao CT

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência – todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade – muitas vezes sem qualquer senso crítico – a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo.