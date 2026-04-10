Corinthians x Palmeiras – Palpites, análise e odds (12/04)

O Derby Paulista chega à 11ª rodada do Brasileirão 2026 com contornos que vão além da rivalidade. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Palmeiras em um duelo que opõe o líder isolado a uma equipe que luta para se afastar da parte de baixo da tabela. O cenário mistura a urgência corintiana por reação com a ambição palmeirense de consolidar sua posição no topo.

O Palmeiras soma 25 pontos em dez jogos e apresenta um aproveitamento de 83%, além de ostentar o melhor ataque da competição, com 21 gols marcados. Já o Corinthians ocupa a 16ª colocação, com apenas dez pontos e oito gols anotados, refletindo dificuldades ofensivas evidentes. A troca de comando técnico, com a saída de Dorival Júnior e a chegada de Fernando Diniz, adiciona um fator de imprevisibilidade ao clássico.

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Análise da partida

O Corinthians atravessa um momento turbulento na temporada. A sequência de nove partidas sem vitória entre Brasileirão e Paulistão culminou na demissão de Dorival Júnior, após a derrota por 1 x 0 para o Internacional em Itaquera. A campanha até aqui soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas em dez rodadas.

Fernando Diniz foi anunciado no dia 6 de abril e teve pouco tempo de preparação antes de sua estreia. Na quinta-feira, o Timão venceu o Platense por 2 x 0 fora de casa pela Libertadores, com gols de Kayke e Yuri Alberto. Rodrigo Garro se destacou com duas assistências e foi o principal nome da equipe na partida.

Apesar do resultado positivo, o contexto ainda exige cautela. O Corinthians tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas oito gols marcados, e vive seu pior desempenho histórico como mandante na Neo Química Arena nesta temporada. Além disso, segue sem Memphis Depay, lesionado, e sem André Ramalho, suspenso, o que limita as opções do novo treinador.

O Palmeiras, por sua vez, mantém um desempenho consistente. A vitória por 2 x 1 sobre o Bahia, fora de casa, ampliou a vantagem na liderança para cinco pontos sobre o vice-líder São Paulo. O time comandado por Abel Ferreira demonstra solidez tanto ofensiva quanto defensiva ao longo da competição.

Na Libertadores, o Verdão empatou em 1 x 1 com o Junior Barranquilla na Colômbia, em um jogo marcado por reação no segundo tempo. Ramón Sosa saiu do banco para marcar o gol de empate, evidenciando a força do elenco. Mesmo com dificuldades iniciais, a equipe mostrou capacidade de ajuste durante a partida.

O desempenho como mandante tem sido um ponto de preocupação para o Corinthians. A equipe perdeu a consistência em casa e já não apresenta a mesma força de temporadas anteriores. Em contraste, o Palmeiras tem bom rendimento como visitante e demonstra maturidade para atuar sob pressão fora de seus domínios.

O panorama da temporada evidencia objetivos distintos. Enquanto o Palmeiras segue firme na briga pelo título e avança também na Libertadores, o Corinthians precisa reagir para evitar aproximação da zona de rebaixamento. A disputa simultânea de múltiplas competições exige evolução rápida no desempenho corintiano.

Outros palpites para Corinthians x Palmeiras

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Confrontos diretos

O Derby Paulista é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Em mais de 380 partidas disputadas, o equilíbrio é a principal característica, com leve vantagem para o Palmeiras no retrospecto geral. Ainda assim, a rivalidade histórica garante confrontos sempre intensos e imprevisíveis.

Na temporada 2026, as equipes já se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, com vitória palmeirense por 1 x 0, gol de Flaco López. O resultado reforçou o bom momento do Verdão no clássico. Antes disso, o Corinthians havia tido desempenho competitivo no histórico recente.

Os números indicam partidas de poucos gols. Nos últimos dez confrontos, todos terminaram com menos de 2,5 gols, refletindo o caráter equilibrado e tático do Derby. A média recente reforça a tendência de jogos decididos em detalhes.

Notícias de Corinthians x Palmeiras

Corinthians

O Corinthians chega ao Derby com baixas importantes no elenco. A principal ausência é Memphis Depay, que sofreu um estiramento de grau dois na coxa direita no empate com o Flamengo, em 22 de março. O atacante se reapresentou no início de abril após tratamento na Europa, mas segue no departamento médico e não deve retornar ainda neste mês.

Na defesa, André Ramalho cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional. A tendência é que Gabriel Paulista assuma a vaga ao lado de Gustavo Henrique na zaga. Além disso, nomes como Kaio César, Gui Negão e João Pedro Tchoca também ficaram fora das últimas partidas por questões físicas.

A boa notícia para Fernando Diniz é o momento de Rodrigo Garro, destaque na vitória sobre o Platense, com duas assistências. O meia argentino é a principal referência criativa da equipe, e sua conexão com Yuri Alberto será fundamental no clássico. O jovem Kayke, autor de um dos gols na Libertadores, também surge como opção para ganhar minutos.

Escalação provável do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e Breno Bidon; Kayke, Rodrigo Garro e André; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Palmeiras

No Palmeiras, a principal baixa para o clássico é Jhon Arias, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O colombiano vinha sendo peça fixa no time titular e chegou a marcar na vitória sobre o Bahia, reforçando sua importância recente no setor ofensivo. Além disso, o técnico Abel Ferreira também foi punido pelo STJD com oito jogos de suspensão, restando seis a cumprir, enquanto o clube tenta obter efeito suspensivo para liberá-lo no Derby. Caso a medida não seja aceita, o comando da equipe ficará novamente sob responsabilidade do auxiliar Vitor Castanheira.

No ataque, Vitor Roque ainda é dúvida. O jogador está afastado desde a semifinal do Paulistão, quando sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e apesar de ter viajado com a delegação para a Colômbia, não foi relacionado no último compromisso, participando apenas do aquecimento. A tendência é de que, se for liberado pelo departamento médico, inicie a partida no banco de reservas. Paulinho também segue fora, em processo de recuperação após cirurgia na perna direita.

O sistema defensivo palmeirense é outro ponto de preocupação. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra em 27 de março, passou por cirurgia em 31 de março e tem previsão de retorno em cerca de oito semanas. Seu substituto imediato, Jefté, também está lesionado, com problema na coxa direita, o que abre espaço para o jovem Arthur, de 20 anos, formado na base, como única opção de origem para a posição.

Para o setor ofensivo, Ramón Sosa surge como principal candidato a substituir Arias. O paraguaio aproveitou bem as oportunidades recentes, marcou contra o Junior Barranquilla e ganhou força na disputa por titularidade. Mauricio e Allan completam o leque de alternativas disponíveis para o ataque, oferecendo variações de mobilidade e criação.

Escalação provável do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Ramón Sosa, Mauricio e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira (ou Vitor Castanheira, caso a suspensão seja mantida).

Destaques individuais de Corinthians x Palmeiras

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 2 Assistências contra o Platense na estreia de Diniz pela Libertadores 6 Jogos como titular no Brasileirão 2026, principal referência criativa do Timão 1º Entre meias da Série A em passes decisivos desde sua estreia pelo clube 116 Jogos pelo Corinthians desde 2024, o cérebro do meio-campo alvinegro Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 3 Gols no Brasileirão 2026, referência ofensiva do líder da competição 10 Jogos como titular na liga, presente em todas as rodadas do Verdão 1 Gol no Derby do Paulistão (vitória por 1 x 0 em fevereiro) 25 Gols em 2025, artilheiro do Palmeiras na temporada passada

Os Técnicos

Fernando Diniz assume o Corinthians em um momento de forte instabilidade. Campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, o treinador chega com a missão de reorganizar um elenco que perdeu confiança nas últimas semanas. Seu estilo é bem definido, com posse de bola, construção desde a defesa e constante mobilidade sem a bola, algo que exige tempo para consolidação.

Na estreia contra o Platense, o time mostrou duas faces. O primeiro tempo foi de dificuldades, com erros na saída de bola e pouca fluidez ofensiva. Na etapa final, porém, a equipe evoluiu e conseguiu se impor, indicando um processo inicial de adaptação ao modelo do treinador.

Além do aspecto tático, Diniz carrega uma ligação emocional com o clube. Como jogador, defendeu o Corinthians entre 1997 e 1998 e conquistou o Campeonato Paulista. Essa conexão tende a aproximá-lo da torcida, que vive um cenário de cobrança e busca por resultados imediatos. Ao mesmo tempo, o calendário intenso, com Libertadores no meio da semana e Derby no domingo, amplia o grau de dificuldade do início de trabalho.

Do outro lado, Abel Ferreira comanda o Palmeiras desde 2020 e se consolidou como o treinador mais longevo da era recente do clube. Bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, ele construiu uma equipe marcada por transições rápidas, intensidade defensiva e grande eficiência em bolas paradas, mantendo alto nível competitivo ao longo dos anos.

No entanto, o treinador pode não estar à beira do campo neste Derby. A punição aplicada pelo STJD, de oito jogos de suspensão, ainda tem seis a serem cumpridos, e o clube tenta reverter a situação com pedido de efeito suspensivo. Caso a decisão não saia a tempo, o auxiliar Vitor Castanheira será o responsável por comandar a equipe, função que já exerceu em outras ocasiões durante suspensões anteriores do técnico.

Análise Tática

O Corinthians de Fernando Diniz tende a priorizar o controle da posse de bola, com construção desde a defesa e circulação paciente até o setor ofensivo. Contra o Platense, a equipe atuou em um 4-2-3-1, com Rodrigo Garro como principal articulador no centro do campo. A expectativa é de manutenção desse modelo, com laterais projetando-se ao ataque e volantes responsáveis pelo equilíbrio defensivo nas perdas de bola.

A principal referência ofensiva do Corinthians é a conexão entre Garro e Yuri Alberto. O meia argentino tem qualidade para quebrar linhas com passes verticais, enquanto o atacante explora profundidade e movimentos diagonais nas costas da defesa. Kayke aparece como alternativa de mobilidade, podendo atuar pelos lados e surpreender nas infiltrações, especialmente pelo corredor direito.

Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira mantém sua estrutura habitual em 4-2-3-1, que se transforma em bloco médio ou 4-4-2 sem a bola. A equipe é marcada pela intensidade na pressão pós-perda e pela transição rápida ao ataque. A ausência de peças importantes no setor ofensivo reduz a profundidade pelo lado direito, mas a presença de Ramón Sosa pelo lado esquerdo mantém o potencial de desequilíbrio individual.

Um dos pontos mais sensíveis do Corinthians está na defesa de bolas aéreas e jogadas laterais. Nesse cenário, o Palmeiras pode explorar a força de Gustavo Gómez e Murilo em bolas paradas, principalmente em escanteios e faltas laterais. A capacidade palmeirense nesse tipo de lance torna esse um dos caminhos mais perigosos do jogo.

Por outro lado, o modelo de Diniz também traz riscos estruturais na saída de bola. A tentativa de construção curta a partir do goleiro pode ser pressionada pela marcação alta do Palmeiras, criando situações de erro em zonas perigosas. Em contrapartida, quando bem executado, esse padrão permite ao Corinthians acelerar o jogo com passes verticais de Garro para Yuri Alberto, quebrando linhas em poucos toques.

O meio-campo tende a ser o setor decisivo do clássico. Marlon Freitas e Andreas Pereira representam o controle técnico e físico do Palmeiras, enquanto Raniele e Breno Bidon buscam dar sustentação ao Corinthians. O equilíbrio nessa zona do campo pode definir o ritmo da partida, embora o Palmeiras leve leve vantagem em termos de experiência e intensidade competitiva.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Palmeiras

🎯 Previsão de Placar Corinthians 1 x 1 Palmeiras O Corinthians chega ao Derby Paulista embalado pela vitória sobre o Platense na Libertadores, resultado que trouxe alívio e confiança após um período de instabilidade. Ainda assim, a equipe segue em fase de adaptação sob o comando de Fernando Diniz, que teve pouco tempo de trabalho desde sua chegada. O desafio é consolidar um modelo de jogo diante de um adversário mais consistente e estável na temporada. Do outro lado, o Palmeiras apresenta maior solidez coletiva e uma identidade bem definida sob Abel Ferreira, mesmo convivendo com desfalques e possíveis ajustes na comissão técnica à beira do campo. A equipe mantém profundidade de elenco e regularidade em jogos grandes, embora o desgaste físico causado pela sequência de partidas e pela viagem recente à Colômbia possa reduzir a intensidade habitual. Esse cenário, somado ao histórico recente equilibrado do Derby e ao peso emocional do clássico, tende a nivelar as forças ao longo dos 90 minutos. O Corinthians tem o pior ataque do Brasileirão com apenas oito gols em dez rodadas, média de 0.8 gol por jogo

com apenas oito gols em dez rodadas, média de 0.8 gol por jogo O Palmeiras lidera com 25 pontos e 83% de aproveitamento , com o melhor ataque do campeonato (21 gols)

, com o melhor ataque do campeonato (21 gols) Os últimos dez clássicos tiveram menos de 2,5 gols , o que indica tendência de confronto travado

, o que indica tendência de confronto travado O Corinthians trocou de técnico há menos de uma semana , limitando o tempo de implementação tática de Diniz

, limitando o tempo de implementação tática de Diniz O Palmeiras está sem Jhon Arias (suspenso) e com Abel Ferreira possivelmente fora do banco por punição do STJD

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Palmeiras