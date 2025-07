Jornalista critica provável contratação do Flamengo: ‘Bizarra’

O Flamengo tem um acerto encaminhado para contratar o meia colombiano Jorge Carrascal junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. A provável contratação animou boa parte da torcida, mas não o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, que criticou muito os valores do negócio.

O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano, que deve se tornar o segundo reforço da janela de meio de ano. Saúl, meio-campista espanhol, foi o primeiro e já está no Rio de Janeiro como nova contratação do Flamengo.

Na TNT Sports, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues analisou a contratação do Flamengo. Segundo ele, os valores não condizem com o futebol jogado por Jorge Carrascal.

- Essa é uma contratação bizarra. Eu fui olhar o histórico de transferências do Carrascal. Na vida inteira dele, ele movimentou 12,7 milhões de euros, que é irrisório. O Flamengo quer pagar 12 milhões de euros. Cara, isso não faz o menor sentido. Não é um jogador de 21 anos - começou o jornalista

- Aí você pega dois anos atrás. No meio de 2023, esse jogador trocou o CSKA Moscou pelo Dínamo Moscou, ou seja, dois rivais, por 3,5 milhões de euros. É um aumento de 340%. O que o Carrascal fez nos últimos anos para isso? - completou VSR sobre a provável contratação do Flamengo.

Vitor Sérgio Rodrigues criticou Jorge Carrascal, provável contratação do Flamengo (Foto: Reprodução TNT Sports)

Quem é Jorge Carrascal, provável contratação do Flamengo

Meia ofensivo de 27 anos, Carrascal iniciou a carreira profissional no Millonarios (COL), onde estreou aos 16 anos, na primeira divisão colombiana. Após uma temporada na reserva do Sevilla B, na Espanha, foi emprestado e depois vendido ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Por lá, somou seis gols e três assistências em 38 jogos.

Em 2019, foi contratado pelo River Plate, da Argentina, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Pelo clube, o meia conquistou Recopa Sul-Americana, Copa Argentina, Supercopa Argentina e o Campeonato Argentino de 2021. Teve destaque na última temporada pela equipe, se firmando como titular e disputando 44 partidas, com três gols e três assistências. No total, ele fez 81 jogos (37 titular) pelos Millionarios, balançando as redes nove vezes e servindo os companheiros outras seis.

Em fevereiro de 2022, Carrascal se transferiu ao CSKA Moscou, mais uma vez por empréstimo e, meses depois, em definitivo. Ficou por uma temporada e meia na equipe, entrando em campo em 45 oportunidades (31 titular), com sete gols e uma assistência, além do título da Copa da Rússia.

Em agosto de 2023, o jogador foi contratado pelo Dínamo Moscou, clube o qual defende até hoje, e se consolidou como protagonista na última temporada. Foram oito gols e cinco assistências em 37 partidas em 2024/25, uma média de 183 minutos a cada participação direta.

Pela seleção da Colômbia, Carrascal acumula 19 partidas, com dois gols e duas assistências, e esteve na equipe vice-campeão da Copa América 2024. Ele esteve também na última convocação da equipe, para os jogos contra Peru e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, mas não entrou em campo.