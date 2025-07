Torcedores do Atlético de Madrid se despedem de Saúl Ñíguez: ‘Eu te amo’

Saúl Ñíguez será o novo reforço do Flamengo e a concretização do negócio está cada vez mais próxima. Na tarde desta quarta-feira, o Atlético de Madrid, último clube do meia, divulgou que as partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato.

Atlético de Madrid se despede de Saúl Ñíguez (Foto: Reprodução / X)

Em publicações na rede social X, o Atlético de Madrid comunicou a saída de Saúl e agradeceu ao atleta pelo seu trabalho no clube. O espanhol de 30 anos chegou às categorias de base do time espanhol com 14 anos e disputou 427 jogos pela equipe principal do Atlético de Madrid.

Vários torcedores se manifestaram sobre a saída do jogador, o sétimo atleta que mais vestiu a camisa do clube. Confira algumas das mensagens:

Mensagem do Atlético de Madrid para Saúl Ñíguez

O Atlético de Madrid publicou um comunicado em seu site oficial revisitando a trajetória de Sául Ñíguez pelo clube. Os Colchoneros iniciaram o comunicado afirmando que "Nosso jovem jogador enfrentará um novo desafio profissional".

Além disso, o Atlético de Madrid detalhou a carreira do meia, que chegou ao clube aos 14 anos na temporada 2008-09. O jogador estreou como profissional em 2012, marcou 48 gols, conquistou seis títulos e disputou 427 partida pelo clube.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, também falou sobre a trajetória do jogador do clube.

Saúl Ñíguez beija pulso em comemoração pelo Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

— Agradecê-lo por mais de 15 anos defendendo nossa camisa, desde a nossa base até o time principal. Ele chegou como uma jovem promessa para a nossa equipe juvenil e, depois de mais de 400 jogos, assistências, gols e títulos, já faz parte da nossa história e é uma das nossas lendas. Boa sorte para ele e sua família nesta nova etapa e em todos os seus projetos pessoais e profissionais para o futuro. Esta será sempre a sua casa — disse.

Saúl Ñíguez vai assinar um contrato de três anos com o Flamengo e deve ser apresentado ainda nesta semana.