Chegada de Zubeldía em gigante da Série A divide a web: ‘Estou ansioso’
Treinador acertou um vínculo válido até o final de 2026
Com a saída inesperada de Renato Gaúcho, o Fluminense agiu rápido e anunciou a contratação de Luis Zubeldía, nesta quinta-feira (25). O argentino, que estava livre no mercado desde sua saída do São Paulo, em julho, assinou um vínculo válido até o final de 2026. Nas redes sociais, tricolores cariocas e paulistas dividiram opiniões.
Logo após o anúncio da contratação, os são-paulinos se manifestaram nas redes sociais. Para alguns internautas, a escolha do Tricolor das Laranjeiras não é das piores e pode colher alguns frutos, ainda nesta temporada. No entanto, há quem acredite também que o acerto não foi a melhor opção.
Para os torcedores do Fluminense, o sentimento é de esperança por um novo trabalho. Segundo um dos tricolores, a expectativa é de que Zubeldía entregue um futebol vistoso, com utilização de algumas jovens promessas. Confira abaixo.
Eliminado na Sul-Americana pelo Lanús, a prioridade do Fluminense é garantir a classificação para a Libertadores via Brasileirão. Além disso, a segue viva na Copa do Brasil, torneio que o clube não chega à final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada.
Nos próximos dias 10 e 14 de dezembro, o Fluminense define seu futuro na Copa do Brasil contra o Vasco. Quem avançar enfrenta o vencedor de Corinthians x Cruzeiro na grande final.
Zubeldía no São Paulo
Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem na Libertadores — onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas. Caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético-MG, também nas quartas.
