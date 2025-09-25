Foto do rosto de Gustavo Gómez após Palmeiras x River Plate choca web; veja

Gustavo Gómez publicou, em suas redes sociais, uma foto de como ficou seu rosto depois do duelo entre Palmeiras e River Plate, nesta quarta-feira (24). O zagueiro teve que ser substituído no segundo tempo da classificação do Verdão depois de sofrer uma pancada no olho.

Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Verdão fez 3 a 1 no time argentino, e agora espera o vencedor de LDU e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, para saber quem será o seu adversário.

No segundo tempo de River Plate x Palmeiras, Gustavo Gómez teve que ser substituído depois de um choque. Ele foi levado a um hospital e apresentou um inchaço no olho. Nesta quinta, ele publicou uma foto nas redes sociais de como ficou seu rosto. Veja abaixo.

Gustavo Gómez em Palmeiras x River Plate (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Veja foto de como ficou o rosto de Gustavo Gómez após Palmeiras x River Plate

Zagueiro passou por exames

Gustavo Gómez foi para um m hospital da capital paulista após sair com dores na vitória do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira (24), que selou a classificação do Verdão à semifinal da Libertadores. o zagueiro levou uma pancada na região do rosto, mas os exames não apontaram lesões mais graves, apenas um inchaço.

Abel Ferreira colocou Bruno Fuchs na vaga do paraguaio. Naquele momento, o Palmeiras ainda estava empatando com o River Plate. O Verdão saiu atrás no placar, mas marcou três gols no segundo tempo e venceu por 3 a 1.

O jogador deve retornar normalmente visando a preparação para o duelo contra o Bahia, no domingo (28), na Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Gómez foi poupado na última rodada do torneio, na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza.

O zagueiro paraguaio foi destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida quando marcou um gol. Gustavo Gómez é capitão do Verdão e balançou a rede em duas oportunidades nesta Libertadores.