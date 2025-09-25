Ex-Seleção Brasileira crava queda de Flamengo e São Paulo na Libertadores

Flamengo e São Paulo entram em campo, nesta quinta-feira (25), para buscar uma vaga nas semifinais da Libertadores de 2025. Um ex-jogador de Palmeiras, Santos e com passagem pela Seleção Brasileira, cravou a eliminação dos dois clubes.

No programa "Jogo Aberto", na Band, Edu Dracena cravou que Flamengo e São Paulo serão eliminados na Libertadores para Estudiantes e LDU, nas quartas de final da competição. O Palmeiras já se garantiu entre os quatro melhores depois de bater o River Plate.

Para ele, o Rubro-Negro perde por 2 a 1 em La Plata e cai nos pênaltis. No Morumbi, o ex-zagueiro cravou vitória Tricolor por 2 a 1, que seria insuficiente para virar o duelo.

Flamengo e São paulo decidem destino na Libertadores nesta quinta-feira (25) (Fotos: AFP)

Missões distintas: Flamengo e São Paulo nas quartas de final da Libertadores

Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os clubes brasileiros que ainda nutrem no seu torcedor o sonho de ser campeão da Libertadores em 2025. O Verdão está classificado para a semifinal, depois de bater o River Plate no Allianz Parque.

Depois do Palmeiras se garantir entre os quatro, chegou a vez de Flamengo e São Paulo lutarem pela vaga nesta quinta-feira (25). O Rubro-Negro encara o Estudiantes, em La Plata, para defender uma vantagem de um gol conquistada no Maracanã. A bola rola às 21h30.

A missão do Tricolor Paulista é a oposta, e talvez mais difícil. O time comandado por Hernan Crespo precisa reverter dois gols, no Morumbis, depois de perder para a LDU na altitude de Quito pelo placar de 2 a 0. O jogo começa às 19h30.

Na semifinal, a cidade de São Paulo pode receber o famoso Choque-Rei, já que os rivais estão na mesma chave da Libertadores. Palmeiras e Flamengo, em compensação, só pode acontecer em uma eventual final.