Felipe Melo é sincero sobre saída de Renato Gaúcho do Fluminense

Ídolo do Fluminense e comentarista da Globo, Felipe Melo se pronunciou sobre a saída de Renato Gaúcho do clube. O treinador pediu demissão depois da eliminação do Tricolor das Laranjeiras para o Lanús na Sul-americana.

continua após a publicidade

Para Felipe Melo, a saída de Renato Gaúcho do Fluminense é "equivocada", principalmente pelo momento da temporada do Tricolor.

➡️PC Oliveira bate martelo sobre polêmica de arbitragem em Grêmio x Botafogo

- Eu não deixaria o time nessa situação. O Fluminense tem uma semifinal de Copa do Brasil, um Brasileirão para jogar. E aliás, uma chance real de avançar na Copa do Brasil. Clássico tudo pode acontecer. O Fluminense pode ganhar a Copa do Brasil - iniciou o ídolo do clube.

- Acho uma decisão equivocada. Eu não deixaria a equipe dessa maneira. Se fosse comigo, eu falaria com o presidente que ficaria até ele arrumar alguém. Desse jeito é deixar na mão - completou Felipe Melo sobre a saída de Renato Gaúcho do Fluminense.

continua após a publicidade

Felipe Melo se pronunciou sobre a saída de Renato Gaúcho do Fluminense (Foto: Reprodução)

Renato Gaúcho se pronunciou após saída do Fluminense

Menos de 24 horas depois da eliminação do Fluminense para o Lanús, pela Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o pedido de demissão.

No post, o treinador afirmou que decidiu deixar o clube por "uma série de fatores" e agradeceu ao presidente Mário Bittencourt, ao diretor de futebol Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Renato também fez questão de destacar o trabalho dos jogadores e funcionários do clube:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mario Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico.

O treinador ainda mandou um recado à torcida tricolor:

— Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de "gênios" que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol.