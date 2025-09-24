Fluminense: Fábio se pronuncia sobre pedido de demissão de Renato Gaúcho
Técnico anunciou saída do clube após eliminação na Sul-Americana
Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação diante do Lanús, nesta terça-feira (23), na Copa Sul-Americana. O treinador anunciou a saída durante a coletiva de imprensa depois da partida, e o clube confirmou em nota oficial. Na saída dos vestiários, o goleiro Fábio comentou a decisão do treinador.
- O que ele falou na coletiva foi o que ele falou lá. É uma decisão individual, decisão que ele tomou. A gente esperava se classificar. Não se classificou, aí tudo pode acontecer. A decisão é individual dele. A gente tem que seguir, já pensando no Botafogo, que é o próximo adversário. Temos que fazer nosso melhor, correr, lutar e fazer por onde para honrar as cores do Fluminense. Brasileirão a gente sabe a dificuldade que é - disse Fábio.
Como foi Fluminense x Lanús?
O Fluminense entrou embalado pela linda festa de balões da torcida e colocou um ritmo frenético nos primeiros minutos de jogo. Precisando reverter o 1 a 0 da Argentina, o Tricolor teve três grandes chances antes dos 10 minutos. A primeira, Canobbio recebeu pela direita e chutou para a defesa de Losada. Na segunda Everaldo não conseguiu alcançar de cabeça. No lance seguinte, Eve de novo. Dessa vez o camisa 9 conseguiu cabeçear, mas foi por cima. O gol do time da casa parecia questão de tempo. O Lanús esperava uma bola para contra-atacar e confiava em Marcelino Moreno para tirar um coelho da cartola.
Depois do abafa inicial, a pressão do Flu parecia ter diminuído. Mas, aos 20 minutos, Canobbio acertou um voleio e impediu que a peteca caísse. 1 a 0. Serna driblou pela esquerda, Acosta cabeçeou para a pequena área, e o uruguaio finalizou sem chances para o goleiro do Lanús.
O Fluminense não foi ameaçado pelos argentinos depois de abrir o placar e chegava com perigo praticamente a cada três minutos. O time, porém, não conseguia converter suas chances. Everaldo destoou do alto nível técnico apresentado pelos outros jogadores. Enquanto Serna, Samuel, Canobbio, Martinelli, Hércules, Thiago Silva e outros mostravam qualidade e intensidade. O camisa 9 destoava e parecia estar em outra rotação.
Antes do início do segundo tempo, uma confusão entre torcedores do Lanús e policiais atrasou o recomeço da partida. Os jogadores do time argentino foram até a beira do setor onde acontecia a confusão. A imbróglio influenciou diretamente no jogo, que ficou truncado até os 21 minutos, quando saiu o gol do Lanús. Antes disso, o Fluminense, em um lance isolado, viu o goleiro Losada fazer milagre após finalização de Martinelli quase da pequena área.
A segunda etapa foi marcada pelo excesso de contra-ataques sofridos pelo Flu. O time sentiu a saída de Hércules e não conseguiu preencher o setor para recuperar a bola. Além disso, a agressividade do primeiro tempo desapareceu. No lance do gol, o Lanús partiu em um 4 contra 4, e a situação se repetiu outras vezes de forma parecida. Os argentinos estavam mais próximos do segundo gol do que o Fluminense.
O cenário no final foi de caos. O Fluminense foi para o abafa e deixava os contra-ataques quase que para a sorte. Se não fosse a qualidade de Thiago Silva, provavelmente o Lanús teria virado. Na frente, o destino ainda foi cruel. O torcedor do Fluminense ainda viu uma bola na trave de Cano, de cabeça, nos últimos minutos do jogo.
