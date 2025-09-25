São Paulo, Palmeiras e Flamengo são os brasileiros que ainda estão vivos na Libertadores de 2025. O Verdão, por sinal, é o único garantido na semifinal da competição, já que bateu o River Plate nesta quarta-feira (24) com um placar de 5 a 2 no agregado.

Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Verdão fez 3 a 1 no time argentino, e agora espera o vencedor de LDU e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, para saber quem será o seu adversário.

Tratados por muitos como favoritos ao título, Palmeiras e Flamengo só podem se enfrentar em uma eventual final da Libertadores. Em contrapartida, na semifinal podemos ter o clássico Choque-Rei. Para isso, o São Paulo precisa reverter uma vantagem de dois gols contra a LDU, no Morumbis.

Nas redes sociais, os rivais reagiram muito à classificação do Palmeiras na Libertadores com show de Vitor Roque e Fláco Lopez. Alguns chegaram até a pedir "protocolo Flamengo" em uma eventual final em Lima, no Peru. Veja abaixo.

Vitor Roque é destaque do time de Abel Ferreira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Possíveis duelos brasileiros

Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os clubes brasileiros que ainda nutrem no seu torcedor o sonho de ser campeão da Libertadores em 2025. O Verdão está classificado para a semifinal, depois de bater o River Plate no Allianz Parque.

Depois do Palmeiras se garantir entre os quatro, chegou a vez de Flamengo e São Paulo lutarem pela vaga nesta quinta-feira (25). O Rubro-Negro encara o Estudiantes, em La Plata, para defender uma vantagem de um gol conquistada no Maracanã.

A missão do Tricolor Paulista é a oposta, e talvez mais difícil. O time comandado por Hernan Crespo precisa reverter dois gols, no Morumbis, depois de perder para a LDU na altitude de Quito pelo placar de 2 a 0.

Na semifinal, a cidade de São Paulo pode receber o famoso Choque-Rei, já que os rivais estão na mesma chave da Libertadores. Palmeiras e Flamengo, em compensação, só pode acontecer em uma eventual final.