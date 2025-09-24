Thiago Silva revela favorito para substituir Renato Gaúcho no Fluminense
Tricolor foi eliminado da Sul-Americana
Thiago Silva falou após a eliminação do Fluminense para o Lanús nesta terça-feira (23), no Maracanã, pela Sul-Americana. O capitão tricolor comentou o pedido de demissão de Renato Gaúcho e demonstrou confiança no trabalho de Marcão, que assume interinamente. Thiago revelou que acredita que o treinador teria qualidade para assumir o posto de vez.
– Cara, não é porque eu sou amigo, né, porque eu tenho um cara como uma referência, assim. Mas ele (Marcão) já demonstrou todas as vezes que teve esse dever, que ele cumpriu da melhor maneira possível. Só que, por vezes, a cobrança vem forte, porque o auxiliar da casa não é um treinador oficial, né. Então, isso traz, e repete para algumas pessoas, situações que não é boa. Mas, por exemplo, quando o Once Caldas lá, a gente fez um grande jogo. Fizemos um plano de jogo muito consistente. Conversamos antes do jogo, fizemos a proposta que foi feita. Fizemos um grande jogo. E, na sequência, foi designado outro treinador. Mas o Marcão, toda vez que teve esse poder na mão, ele fez um grande trabalho, afirmou.
Com a saída de Renato Gaúcho após a eliminação para o Lanús, o Fluminense comunicou em nota oficial que Marcão será o responsável pela equipe até que a diretoria defina o próximo treinador. A tendência é que o auxiliar comande o Tricolor já no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão.
