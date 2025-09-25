menu hamburguer
Fluminense

Fluminense anuncia contratação de Luis Zubeldía

Argentino substitui Renato Gaúcho

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
15:47
Atualizado há 2 minutos
Zubeldía é anunciado no Fluminense
Zubeldía é anunciado no Fluminense (Foto: Divulgação)
O Fluminense anunciou a contratação do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (25). O argentino estava desempregado desde que saiu do São Paulo em julho deste ano e assina com o Flu até o fim de 2026.

Chegam junto com Zubeldía os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. O argentino treina o time já nesta sexta-feira (26), quando se apresenta no clube.

Zubeldía será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de León, em 1997. A diretoria já havia cogitado outro argentino anteriormente, Gabriel Milito, mas o ex-defensor recusou a oferta.

Zubeldía no São Paulo

Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem na Libertadores — onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas. Caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético-MG, também nas quartas.

Futuro do Fluminense

A prioridade do Fluminense é se classificar para a Libertadores via Brasileirão. Depois disso, o foco vira para a Copa do Brasil, torneio que o clube não chega a final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada.

Zubeldía, novo técnico do Fluminense, comanda treino do São Paulo
Zubeldía, novo técnico do Fluminense, comanda treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

