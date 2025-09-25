Rivais se chocam com acerto de técnico com o Fluminense: ‘Impressionante’
Argentino deixou o São Paulo em junho de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense está próximo de anunciar Luís Zubeldía como novo técnico. O argentino tem acerto encaminhado com o Tricolor, e muitos rivais ficaram impressionados com a decisão da diretoria depois do pedido de demissão de Renato Gaúcho.
Atitude de torcedores do Estudiantes com delegação do Flamengo causa revolta
Fora de Campo
Atitude de Pedrinho em Vasco x Bahia choca torcedores: ‘Está comprovado’
Fora de Campo
Argentinos se revoltam com atitude de Vitor Roque, do Palmeiras: ‘É sério?’
Fora de Campo
Se confirmado, Zubeldía será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de León, em 1997. A diretoria já havia cogitado outro argentino anteriormente, Gabriel Milito, mas o ex-defensor recusou a oferta.
➡️Atitude de Pedrinho em Vasco x Bahia choca torcedores: ‘Está comprovado’
Nas redes sociais, muitos rivais se chocaram com o acerto do técnico com o Fluminense. Os torcedores do São Paulo, claro, ficaram mais impressionados ainda. O argentino estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Tricolor Paulista. Veja abaixo.
Veja reação da web com o provável novo técnico do Fluminense
Zubeldía no São Paulo
Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem na Libertadores — onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas. Caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético-MG, também nas quartas.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Futuro do Fluminense
Apesar de não ter pressa para achar um novo técnico por conta da confiança em Marcão e da distância para a semifinal da Copa do Brasil, a direção tricolor chegou rapidamente ao nome de Zubeldía. A acordo está por detalhes e define também se o argentino comanda o time já contra o Botafogo no domingo (28). A prioridade do Fluminense é se classificar para a Libertadores via Brasileirão. Depois disso, o foco vira para a Copa do Brasil, que o clube não vai para a final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada.
- Matéria
- Mais Notícias