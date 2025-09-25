Marcão assume o Fluminense pela décima vez; veja retrospecto

O Fluminense terá novamente Marcão no comando técnico da equipe principal. Após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, o auxiliar-permanente foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador.

A primeira vez de Marcão à beira do campo no Tricolor foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo após saídas de treinadores. A última foi entre março e abril deste ano, quando Mano Menezes foi demitido.

Passagens de Marcão como treinador do Flumiennse

Fevereiro de 2016: após saída de Eduardo Batista

Novembro de 2016: após saída de Levir Cupi

Agosto de 2019: após saída de Fernando Diniz

Setembro de 2019: após saída de Oswaldo de Oliveira

Dezembro de 2020: após saída de Odair Hellmann

Agosto de 2021: após saída de Roger Machado

Abril de 2022: após saída de Abel Braga

Junho de 2024: após saída de Fernando Diniz

Março de 2025: após saída de Mano Menezes

Números de Marcão à frente do Fluminense

Ao total, Marcão comandou o Tricolor em 72 jogos oficiais. Nesse período, ele conquistou 30 vitórias, empatou 20 vezes e sofreu 22 derrotas, alcançando um aproveitamento de 50,9%. Além disso, o Flu fez 78 gols e sofreu outros 61.

72 jogos; 30 vitórias; 20 empates; 22 derrotas; 50.9% aproveitamento; 78 gols marcados (1.1 por jogo); 61 gols sofridos (0.8 por jogo).

A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria e um personagem recorrente em momentos de instabilidade no comando técnico. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente. Capitão do Fluminense, Thiago Silva saiu em defesa do interino.

– Cara, não é porque eu sou amigo, né, porque eu tenho um cara como uma referência, assim. Mas ele (Marcão) já demonstrou todas as vezes que teve esse dever, que ele cumpriu da melhor maneira possível. Só que, por vezes, a cobrança vem forte, porque o auxiliar da casa não é um treinador oficial, né. Então, isso traz, e repete para algumas pessoas, situações que não é boa. Mas, por exemplo, quando o Once Caldas lá, a gente fez um grande jogo. Fizemos um plano de jogo muito consistente. Conversamos antes do jogo, fizemos a proposta que foi feita. Fizemos um grande jogo. E, na sequência, foi designado outro treinador. Mas o Marcão, toda vez que teve esse poder na mão, ele fez um grande trabalho — afirmou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

