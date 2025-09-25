Fluminense encaminha Zubeldía como novo técnico

O Fluminense está próximo de anunciar Luís Zubeldía como novo treinador. O argentino, desempregado desde que deixou o São Paulo em junho, tem acerto encaminhado com o Tricolor e é aguardado no Rio de Janeiro já nesta sexta-feira (26) para finalizar detalhes do contrato. Com o acerto, a reunião definirá se o treinador assume o time contra o Botafogo.

Se confirmado, Zubeldía será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de León, em 1997. A diretoria já havia cogitado outro argentino anteriormente, Gabriel Milito, mas o ex-defensor recusou a oferta.

Zubeldía no São Paulo

Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem na Libertadores — onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas. Caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético-MG, também nas quartas.

Futuro do Fluminense

Apesar de não ter pressa para achar um novo técnico por conta da confiança em Marcão e da distância para a semifinal da Copa do Brasil, a direção tricolor chegou rapidamente ao nome de Zubeldía. A acordo está por detalhes e define também se o argentino comanda o time já contra o Botafogo no domingo (28). A prioridade do Fluminense é se classificar para a Libertadores via Brasileirão. Depois disso, o foco vira para a Copa do Brasil, que o clube não vai para a final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada.

