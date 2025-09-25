Argentinos se revoltam com atitude de Vitor Roque, do Palmeiras: ‘É sério?’
Atacante foi destaque da classificação do Verdão no Allianz Parque
Uma atitude de Vitor Roque, do Palmeiras, deixou os argentinos revoltados nesta quarta-feira (24). O Verdão bateu o River Plate, no Allianz Parque, por 3 a 1, e se garantiu na semifinal da Libertadores da América.
O jogo de volta das quartas de final marcou um show de Flaco Lopez e Vitor Roque, destaques do Palmeiras de Abel Ferreira. Com três gols da dupla, o Verdão virou a partida e emplacou um 5 a 2 em cima do River Plate.
Apesar do protagonismo de Vitor Roque na classificação do Palmeiras, o destaque do jovem atacante na Argentina foi por uma discussão que ele teve em campo com Montiel, lateral do River. Em uma das falas, o Tigrinho pergunta o nome do jogador, em tom de deboche, e a atitude não pegou bem com os 'hermanos'.
Veja a atitude de Vitor Roque, do Palmeiras, e a reação dos argentinos
Tradução: Não é sério, né? Vítor Roque, um jogador que foi para a Europa e não jogou mais de 4 partidas em 2 anos, foi preterido e ele veio parar aqui, nunca ganhou nada. Montiel ganhou uma Copa do Mundo, 2 Copas Américas, uma Liga Europa e uma Libertadores.
Tradução: Se achando o Vitor Roque querendo provocar Montiel. Foi expulso como um cachorro do Barcelona.
Tradução: Vitor Roque não é nem a unha de Gonzalo Montiel
'Tigrinho' comemorou classificação na Libertadores
O atacante Vitor Roque foi um dos destaques do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, na noite desta quinta-feira (24). O camisa 9 abriu o caminho para a virada no placar ao empatar o jogo no início do segundo tempo.
— Foi uma sensação de alívio. Agradecer a Deus pelo gol e pela vitória, que foi muito importante para o Palmeiras. Muito importante pra nós, de alívio também, saber o que tinha vantagem no placar, então é saber jogar com o resultado e graças a Deus somos felizes e saímos com a vitória — analisou Vitor Roque.
— Jogar contra eles é muito difícil, ainda mais contra o River, um time grande aí do cenário mundial. E sabiam que eles iam provocar, não caímos no jogo deles e graças a Deus fomos felizes e saímos com a vitória — explicou o jogador.
Com oito gols nos últimos dez jogos, Vitor Roque, do Palmeiras, começa a se colocar como opção para Carlo Ancelotti, que segue na busca por um centroavante para ser o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026.
