Charles do Bronx x Mateusz Gamrot: IA prevê como será a luta do UFC Rio
Combate acontece neste sábado (11)
O confronto principal do UFC Fight Night Rio, marcado para este sábado (11), no Farmasi Arena, coloca frente a frente o ex-campeão dos pesos leves, Charles Do Bronx, contra o polonês Mateusz Gamrot, em uma luta de cinco rounds que pode definir o próximo desafiante ao título da categoria.
A luta entre Charles do Bronx x Mateusz Gamrot pode definir um dos postulantes ao título principal da categoria. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, analisar o panorama da principal luta do UFC Rio. Confira.
Invicto no Brasil, Charles do Bronx quer corresponder ao apoio da torcida, que pode influenciar em sua motivação no decorrer da luta. Com 22 finalizações no UFC, a arma secreta do brasileiro consiste em um striking imprevisível que inclui joelhadas voadoras ou a técnica em derrubar o oponente e golpeá-lo no chão.
Com muita movimentação e precisão durante a trocação, Mateusz Gamrot gosta de levar a luta ao solo. O lutador domina a arte do Takedowns, com uma média de 3 a 4 por luta, e busca sempre manter o controle no solo, forçando os oponentes a gastarem energia.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Confira a previsão da IA para o UFC Rio
Apesar do equilíbrio entre os competidores, a ferramenta de Inteligência Artificial acredita que o Charles do Bronx vence o confronto no segundo round do UFC Rio. Segundo ela, o brasileiro usará a seu favor o alcance dos golpes para manter distância e contra-atacar com strikes pesados.
A IA apontou ainda que se Gamrot dominar a luta no solo cedo, ele pode levar o confronto. No entanto, a ferramenta acha muito difícil que o polônes resista ao “Do Bronx” no Rio, que tem boas chances de matar o confronto, se conseguir impor seu estilo de luta.
