Chance perdida em Corinthians x Palmeiras viraliza: 'Impossível'

Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0, neste domingo (12), na Neo Química Arena, em jogo agitado, com duas expulsões para o lado do Alvinegro. Além das expulsões, o Alvinegro teve uma chance nos pés de Yuri Alberto.

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Felipe Anderson errou na intermediária ofensiva, e o camisa 9 do Timão disparou em velocidade. Ele atravessa o campo, fica cara a cara com Carlos Miguel e chuta forte, mas o goleiro palmeirense defende.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o atacante que teria matado o jogo pro Corinthians, visto que, o time estava com dois jogadores a menos no jogo.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Guilherme Lesnok.

O dérbi começou quente, com jogadas duras nos primeiros minutos. Em dois lances no campo de ataque do Corinthians, após jogadores cercarem a arbitragem, o juiz Flávio Rodrigues de Souza (SP) chamou os capitães para pedir mais calma. De um lado, palmeirenses reclamavam de falta em Flaco; do outro, os mandantes cobravam a mesma infração em Breno Bidon.

Apesar do clima pegado, os primeiros 30 minutos tiveram poucas oportunidades claras de gol. Yuri Alberto teve uma chance importante ao receber passe em velocidade, mas não aproveitou: finalizou cruzado e mandou a bola para fora.

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Aos 34, uma cena curiosa voltou a assombrar o Corinthians. Em uma dividida dentro da área, a arbitragem identificou que o volante André fez um gesto obsceno em direção ao adversário. Após recomendação do VAR, o jogador foi expulso.

Dois minutos depois, mesmo com um a menos, o Corinthians ainda criou boa oportunidade em cobrança de falta de Garro, seguida de cabeçada de Gabriel Paulista, que passou perto do gol.

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SEGUNDO-TEMPO

A segunda etapa começou com o Corinthians criando a primeira chance antes mesmo de o relógio completar a primeira volta. Em contra-ataque, o atacante Kayke finalizou com perigo e obrigou Carlos Miguel a fazer importante defesa.

O Palmeiras respondeu aos três minutos. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Maurício finalizou, e Hugo Souza se esticou para espalmar.

Corinthians e Palmeiras empataram neste domingo (12). (Foto: Arte Lance!)

A equipe alviverde voltou a assustar aos 20 minutos. Em bola alçada na área, Gabriel Paulista tentou afastar e acabou jogando contra o próprio gol, obrigando Hugo Souza a fazer outra grande defesa.

Aos 23 minutos, o Corinthians teve um novo prejuízo. Após falta no meio-campo, o árbitro apresentou o segundo cartão amarelo para Matheuzinho e expulsou o lateral. Flávio Rodrigues de Souza (SP) ainda foi ao VAR para revisar o lance, retirou o amarelo e aplicou o vermelho direto.

+ AO VIVO: Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians teve sua principal chance no jogo aos 29 minutos. Após erro no ataque palmeirense, Yuri Alberto saiu em disparada em direção ao gol, ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas viu Carlos Miguel fazer grande defesa.

Com dois jogadores a mais, o Palmeiras passou a dominar a posse de bola e empilhar chances. Flaco López, dentro da área, foi o mais acionado e levou perigo em duas oportunidades.

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A equipe ainda criou em cobranças de falta com Andreas Pereira e o próprio Flaco López, mas não conseguiu furar a defesa do Corinthians.

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