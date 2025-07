Diferente do que aconteceu contra o Internacional no último sábado, depois de muito sofrimento o Vitória segurou o 0 a 0 contra o Botafogo na última quarta-feira, no Nilton Santos, e somou ponto valioso na luta contra o Z-4 do Brasileirão. É bem verdade que a trave e Lucas Arcanjo salvaram o time, mas o Rubro-Negro parece aos poucos encontrar o caminho para conter os danos de um primeiro semestre falho.

Esse caminho é justamente o ferrolho montado pelo recém-chegado técnico Fábio Carille, que deve usar sua filosofia defensiva na maioria das rodadas, afinal, poucos times estão em situação mais delicada do que o Vitória nesta Série A.

Carille comanda o Vitória no Nilton Santos (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória se segura do jeito que dá

O jogo começou como era previsto, com pressão e predomínio do time carioca, que a todo momento procurava Arthur Cabral. Azar para defesa do Vitória, que teve dificuldades diante do ímpeto dos mandantes, com chegadas de Artur, Savarino e do próprio Arthur Cabral. Com 18 minutos de jogo, o Rubro-Negro não conseguia trocar sequer cinco passes e viu o Botafogo criar três chances claras que só não se converteram em gols por conta da noite inspirada de Lucas Arcanjo para salvar o Vitória.

A equipe do Rubro-Negro que entrou em campo foi a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer.

A partir dos 25 minutos o Vitória se soltou mais e passou a valorizar a posse de bola. A primeira finalização veio aos 27, mas Matheuzinho chutou fraco para defesa sem dificuldades de John. O Rubro-Negro saiu mais para o jogo, mas sem grandes ameaças ao Botafogo. Ao menos a equipe levou o empate para o intervalo.

Raúl Cáceres em ação na partida entre Vitória e Botafogo, que teve Lucas Arcanjo como principal personagem (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O segundo tempo seguiu com a mesma tônica: Botafogo no abafa e Vitória se segurando como dava. O time de Fábio Carille se defendia 4-4-2 para tentar fechar os cruzamentos, principal arma usada pelo Glorioso. Ainda assim, aos nove minutos, Arthur Cabral carimbou a trave em cabeceio perigoso.

O Rubro-Negro correu muito risco na partida com uma estratégia defensiva e pouco saiu para o ataque. Para tentar mudar esse padrão, Carille colocou Renzo López, Osvaldo e Erick logo no início do segundo tempo para tirar o Vitória de trás.

Substituições do Vitória:

Erick entra no lugar de Ronald - 14 minutos;

Osvaldo substitui Lucas Braga - 14 minutos;

Renzo López entra na vaga de Renato Kayzer - 14 minutos.

Rúben Rodrigues entra no lugar de Matheuzinho - 40 minutos.

Sem muita presença no ataque mesmo com as mudanças, o Vitória, com apoio fundamental dos volantes Willian Oliveira e Ricardo Ryller, além dos pontas que também ajudaram na marcação, conseguiu montar um ferrolho intransponível para o Botafogo, ao bom estilo Carille. Aos 40 minutos, o treinador ainda promoveu a estreia de Rúben Rodrigues, que entrou na vaga de Matheuzinho e pouco fez em campo.

Mas o Vitória pagou para ver e escolheu sofrer até o último lance, quando Cuiabano aproveitou cruzamento de Gregore na segunda trave e exigiu mais uma grande defesa de Arcanjo antes da bola carimbar o travessão.

Para a sorte do Vitória, o destino não foi o mesmo do jogo contra o Internacional e a equipe somou um ponto fora de casa. Ainda assim, o Leão segue na 17ª posição, com 12 pontos.