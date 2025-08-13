Torcedores do Corinthians reagem à lesão de Yuri Alberto: ‘Dia de Glória’

Desespero é a palavra que resume o sentimento do torcedor do Corinthians com a notícia inesperada da lesão de Yuri Alberto. O atacante passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira (13), após ser encaminhado ao pronto-socorro com dores. Yuri Alberto permanece em recuperação no hospital e tem alta programada para esta quinta-feira (14).

Confira a repercussão dos internautas:

O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação de seu camisa 9, que recentemente ficou fora dos jogos por quase dois meses devido a uma fratura na vértebra L1, do lado direito da região lombar.

Yuri Alberto fez a sua estreia em 2025 contra o RB Bragantino Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians atualiza estado de saúde de Yuri Alberto

"Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.

O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para esta quinta (14)."