menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Corinthians reagem à lesão de Yuri Alberto: ‘Dia de Glória’

Atacante foi submetido a cirurgia em São Paulo

Yuri Alberto está em alta no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraYuri Alberto em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
11:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Desespero é a palavra que resume o sentimento do torcedor do Corinthians com a notícia inesperada da lesão de Yuri Alberto. O atacante passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira (13), após ser encaminhado ao pronto-socorro com dores. Yuri Alberto permanece em recuperação no hospital e tem alta programada para esta quinta-feira (14).

continua após a publicidade

Confira a repercussão dos internautas:

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação de seu camisa 9, que recentemente ficou fora dos jogos por quase dois meses devido a uma fratura na vértebra L1, do lado direito da região lombar.

➡️ Assista ao vivo à apresentação de Vitinho, reforço do Corinthians

Corinthians Yuri Alberto
Yuri Alberto fez a sua estreia em 2025 contra o RB Bragantino Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians atualiza estado de saúde de Yuri Alberto

"Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.

continua após a publicidade

O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para esta quinta (14)."

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias