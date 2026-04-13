Calleri e Luciano voltam? Veja provável escalação do São Paulo para jogo contra O'Higgins

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o O'Higgins, do Chile, , nesta terça-feira, às 19h, no Morumbis, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Roger Machado contará com o reforço de peças importantes, como Calleri e Luciano.

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O argentino ficou fora do jogo contra o Cruzeiro por conta do protocolo de concussão. Novamente, treinou com o elenco e deve voltar a ser opção de Roger Machado. Luciano estava com uma sobrecarga na panturrilha, mas deve retornar nesta terça-feira (14).

O volante Bobadilla, que precisou levar três pontos no pé direito após sofrer uma entrada no confronto contra o Boston River, do Uruguai, foi poupado do treino e permaneceu no REFFIS Plus para tratamento. A presença do jogador na próxima partida dependerá da evolução do quadro.

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Já o zagueiro Sabino, em recuperação de uma sobrecarga na panturrilha direita, participou das atividades sem restrições e ainda fez um trabalho físico complementar de forma individual. Ele está fora deste jogo e seguirá com preparação específica visando o confronto contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja como foi o treino do São Paulo

O São Paulo realizou, na manhã desta segunda-feira (13), no SuperCT, o último treino antes do confronto com o O'Higgins, válido pela segunda rodada do Grupo C da Sul-Americana. A partida será disputada no Morumbis, às 19h desta terça-feira (14).

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São Paulo x O'Higgins: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

Durante a atividade, o técnico Roger Machado comandou um trabalho tático em campo reduzido, com equipes de 11 contra 11. Na sequência, houve ensaio de bolas paradas e um exercício focado na construção de jogadas e finalizações.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Prováveis escalações

SÃO PAULO

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Wendell; Danielzinho e Bobadilla; Artur, Luciano e Tetê; Calleri.

O'Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Leandro Díaz e Muñoz; Ogaz, Leiva e Maturana; Sarrafiore, Castillo e Francisco González.